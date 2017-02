Tallene som forklarer ekstreme Kanté

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I januar spurte The Times Leicester-spissen Shinji Okazaki hva som har skjedd med seriemestrene denne sesongen, som nå har kollapset og ligger to poeng over nedrykk.

Okazaki sukket.

I KJENT STIL: Du skal lete lenger før du finner noen som takler bedre enn Kanté. Foto: Ikimages / AFP

– Kanté, kom svaret.

Det var tross alt bare Ngolo Kanté som hadde blitt solgt. Spillerne som ble nominert til Gullballen i fjor, Jamie Vardy og Riyad Mahrez, er fortsatt i Leicester. Men de har ikke klart å løfte laget. De har ikke kunnet erstatte løpskraften og taklingene Kanté tilførte.

Tirsdag var den utrettelige franskmannen igjen overalt for Chelsea, i en kamp hvor serieledernes soliditet og duellstyrke skaffet et verdifullt poeng mot Liverpool.

Slike prestasjoner gjør det fristende å spørre hvor god Kanté faktisk er. Spesielt ettersom hans kvaliteter ikke oversettes til mål og målgivende pasninger.

Den mest suksessfulle

Et klart svar er tøft å finne statistisk sett, men det var interessant å se en sak BBC publiserte i desember. De lurte på hvilken spiller som hadde vunnet flest kamper individuelt sett, og søkte opp seiersprosenten blant alle nåværende Premier League-spillere med mer enn 50 ligakamper.

Vinneren var Kanté, med et snitt på 68,5 prosent. Ingen andre lå over 65.

Som vi vet er dette fordi Leicester gikk fra 14. plass til 1. plass med ham i laget, og fordi Chelsea har gått fra 10. plass til 1. plass etter å ha kjøpt ham.

Det er selvsagt galskap å hevde at Kanté ene og alene har stått bak disse forbedringene. Men at han har spilt en ekstremt viktig rolle, er det ingen tvil om.

SERIEGULL: Ifølge tidligere lagkompiser i Leicester var Ngolo Kanté helt avgjørende da den lille klubben vant Premier League. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Dukket opp overalt

Akkurat hvor viktig gjenspeiles delvis av de defensive tallene. Forrige sesong registrerte Kanté 4,7 vellykkede taklinger og brøt opp 4,2 pasninger per ligakamp.

Begge snittene var best i ligaen.

Samtidig ga han kun bort 1,2 frispark per kamp. Rundt 50 spillere ga bort frispark oftere.

Denne sesongen har snittene gått ned, som er logisk siden Chelsea har ballen oftere enn Leicester og dermed ikke trenger å vinne den tilbake like ofte. Men mot Liverpool, i en kamp hvor Chelsea lå dypt, kom Kanté virkelig til sin rett.

Han sto bak vanvittige 14 vellykkede taklinger. For å sette det i perspektiv: Ingen annen spiller på banen klarte mer enn tre.

Det er også det klart høyeste antallet taklinger i en Premier League-kamp denne sesongen.

En ekstra spiller

Så det er kanskje ikke så rart at Sir Alex Ferguson vurderte Kanté som ligaens klart beste midtbanespiller forrige sesong. Conte, som selv var en ballvinner i sine yngre dager, har muligens en lignende evaluering i år.

Og mon tro hva Claudio Ranieri tenker. Okazaki fortalte The Times at italieneren hadde måttet endre hele det defensive systemet for å kompensere for salget.

Det er verdt å huske at Leicester aldri ønsket å selge Kanté: De måtte akseptere bud fordi han hadde en klausul i kontrakten. De var fullt klar over hans verdi, noe ingen uttrykte bedre enn Steve Walsh, mannen bak kuppet i 2015, som avviste at Leicester brukte to sentrale midtbanespillere.

– Nei, vi spiller med Danny Drinkwater i midten og Kanté på begge sider.

I går virket Kanté som en 12. mann for Chelsea. Det er slike kamper som minner om at titler ikke bare vinnes ved hjelp av mål og målgivende pasninger.