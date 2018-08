– Jeg tror varmen stoppet hele fordøyelsen. Jeg klarte ikke spise, og til slutt måtte jeg gi opp, sa portugisiske Joaquim Silva, syklist for det spanske laget Caja Rural – Seguros RGA, til arrangørens nettside. Silva måtte bryte torsdagens etappe.

Norske Team Coop er også blant lagene som sykler i Portugal. De har fått kjenne på den ekstreme varmen. Verst har det gått utover Louis Bendixen, som måtte bryte etter den første etappen.

– Besvimte flere ganger

Til NRK sier Team Coops Krister Hagen at Bendixen var helt utmattet etter onsdagens etappe.

– Han spydde og besvimte et par ganger da han kom tilbake etter dopingkontrollen. Han ble fraktet til sykehus, fikk intravenøs og ble liggende på intensivavdelingen under overvåkning hele natten, forteller Hagen om Bendixen.

Selv sier den norske syklisten at han klarer seg greit i varmen. Men, han mener arrangøren burde tatt grep.

– Da vi startet i dag var det 39 grader. På det varmeste var det 45 grader, og samtidig syklet vi rittets lengste etappe. Den 203 kilometer, og arrangøren kunne kanskje redusert avstanden til 100–120 kilometer.

Kommunikasjonsdirektør for Volta a Portugal, Vasco Impis, sier at de er bekymret for de høye temperaturene. Ifølge deres værmeldinger vil de neste dagene derimot bli langt kjøligere.

– Det som skjedde med Team Coop-rytteren kan skje selv om temperaturen er 29 grader. Har vi en ekstrem dag så kan vi revurdere situasjonen. Vi tror at dagens etappe blir den varmeste.

Spyles av brannbiler

Det arrangøren har gjort for å hjelpe rytterne er å be brannvesenet stå langs løypa for å spyle kaldt vann over rytterne. Det hjelper litt, sier Krister Hagen.

– Det er i det minste utrolig deilig. Feltet stoppet opp noen ganger for å nyte det litt.

NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen er derimot usikker på hvor mye syklistene faktisk blir nedkjølt.

– Selv om du blir spyler ned rytterne med kaldt vann vil det tørke i løpet av fire sekunder, så det hjelper egentlig ingenting, sier Pedersen, som mener det hviler er enormt ansvar på arrangøren.

– Ingen mennesker er rigget for å sykle alt de kan i 45–50 grader. Det er og forblir helsefarlig. Jeg syns de burde gå ned i antall kilometer og antall utfordrende fjell.

KRITISERER ARRANGØREN: Dag Erik Pedersen mener man må ta bedre hensyn til rytternes helse. Foto: Anne Lognvik / NRK

Frykter søndagens etappe

Foreløpig har syklistene ikke besteget rittets verste fjell. På søndag venter derimot en knalltøff etappe. Krister Hagen sier at han er redd for at den etappen skal bli for vanskelig, dersom temperaturen ikke synker betydelig.

– I utgangspunktet synes jeg det er verre å sykle i 4 grader og regn, men på søndag har vi en knalltøff etappe. Da kan det hende jeg endrer mening.

Selv om mange av syklistene har brutt allerede før rittets virkelig tøffe etapper er i gang, sier arrangøren at de ikke har noen planer om å redusere antall kilometer. De vil prøve å gjennomføre rittet som planlagt.

– Vi mener det er viktig for våre sponsorer og vertsbyene at vi fullfører etappene. Vi mener å redusere antall dager ville redusere kvaliteten på rittet, sier Vasco Impis.