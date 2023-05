Ein hyggjeleg gest vart nemleg starten på ein offentleg krangel mellom nokre av dei store profilane i sporten.

Etter søndagens etappe av rittet, nølte ikkje EF Education-ryttar Ben Healy med å gratulere Brandon McNulty med sigeren. Men den episoden fekk EF Education-sjef Jonathan Vaughters til å tenkje tilbake på ei hending frå Giroens 13. etappe.

Då kjempa Groupama-FDJs Thibaut Pinot og Jefferson Cepeda i ein heftig duell. Etter rittet langa førstnemnde ut, og Pinot sa han var «rasande» over den manglande draghjelpa frå colombianaren.

SUKSESS: Thibaut Pinot er i ferd med å gjere ein sterk Giro, men kranglar litt på Twitter mellom etappane. Foto: JENNIFER LORENZINI / Reuters

– Stolt over å sjå at Healy gratulerte vinnaren i staden for å gå til media og grine over at livet er urettferdig. Herleg innstilling. Fantastisk person. Stor syklist, skreiv Vaugthers på Twitter.

Han vart raskt bede om å rette meldinga mot den alle skjønte at han meinte var grinete. Dermed vart Pinot også gjord merksam på kva den fritalande sykkelsjefen meinte om han.

– Kven er du? svarte han på Twitter-meldinga til Vaughters.

Det var på dette tidspunktet at Lance Armstrong melde seg på i samtalen. Den dopingtekne amerikanaren er blant dei mest kontroversielle karakterane i sykkelhistoria, men verkar ikkje å ha særleg høge tankar om Vaughters.

– Kven han er? innleidde Armstrong overfor Pinot.

– Han er ein forbanna klovn. I alle fall basert på dei over 30 åra eg har kjent han.

– Veldig fritalande

NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit seier at Vaughters er kjend for den fritalande veremåten sin, og at det kan vere morosamt for fansen at det blir litt krangla blant sykkeltoppane.

– Vaughters er jo ein veldig fritalande, karismatisk og eksentrisk lagsjef. Han er ikkje redd for å seie det han meiner ut i media, seier han og held fram:

EKSPERT: Sondre Sørtveit.

– Det at Thibaut Pinot blir litt kritisert for at han ikkje vil gratulere vinnaren og vere skuffa sjølv når han ikkje vinn, slik er det med mange syklistar. Men det er klart at viss Vaughters meiner sine ryttarane har betre sportsånd og aksepterer nederlag på ein betre måte, så må han berre meine det.

Avviser konflikt

NRK var måndag med på pressekonferanse med både Groupama-FDJ og EF Education. Førstnemnde lag ønskte ikkje å kommentere utspelet mot Pinot.

Hos EF stilte Healy opp til pressemøte. Han meiner kranglinga på Twitter berre er moro og avviser at det er dårleg stemning mellom han sitt lag og Groupama-FDJ.

EIN GANG VENNER: Vaughters og Armstrong har ikkje alltid vore uvenner. Foto: Michel Spingler / AP

– Det er berre sykling. Pinot er ein mann med mykje kjensler. Det er ikkje noko gale ved det. Han har ein lidenskap for det han gjer. Nokre gonger hemmar det han, men slik er syklinga. Han er ein sterk ryttar og han har teke nokre store sigrar, så eg trur ikkje han skal vere for skuffa. Eg har nokon venner i Groupama og det er berre noko vi kan le av, seier Healy.

Pinot legg opp etter denne sesongen, og Giro d'Italia er ein av hans siste høve til å vinne noko stort.

Tidleg i karrieren vart han kåra til årets ung ryttar i Tour de France, eit ritt han totalt har tre etappesigrar frå. Han har også to etappesigrar frå Vueltaen og éin siger i Giroen å sjå tilbake på.