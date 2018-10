Syk Northug flyttes etter klage fra Russland

– Der bodde andre friske utøvere, og da beklager vi det. Det var ikke meningen, så vi skal flytte han et annet sted, sier landslagstrener Arild Monsen til NRK.

Monsen understreker at hensikten var å flytte Northug så fort som mulig da trønderen ble syk, og han avviser at det var et spill mot russerne.

– Selvfølgelig ikke. Vi beklager det. Det var ikke det vi tenkte på – det var å flytte han så fort som mulig. Han har bodd der før, og familie var tilgjengelig der, sier Monsen.

HIT FLYTTET NORTHUG: Da Petter Northug ble syk, flyttet han mer enn 200 høydemeter oppover i dalen til dette hotelle, der foreldrene bor. Foto: Morten Stenberg / NRK

– Dette er rart

Den nye flyttingen skjer etter at russerne klagde på Northugs tilstedeværelse.

– Det er litt overraskende at Norge flyttet han hit hvor vi bor. De vet at her holder Russland og Finland til, og i går kveld kom også Sveits med Dario Cologna. Dersom det er frykt for at Northug kan smitte andre, så er jo dette rart. Det er nok av andre hoteller i dalen her, sa den russiske landslagstrenere, Markus Cramer, til TV 2 etter at de plutselig fikk en norsk gjest på hotellet.

Det var søndag Petter Northug byttet hotell etter å ha fått omgangssjuke. Mandag blir han flyttet ut igjen, som en konsekvens av reaksjonene.

– Petter har vært helt isolert på eget rom. Jeg forstår at noen kan reagere på at det bor andre løpere på hotellet, og det beklager jeg. Vi tar hensyn til det og flytter ham til et annet hotell, sier landslagslege Øystein Andersen i en pressemelding.

Slik forklarer han vurderingen som ble gjort:

– Da Petter ble syk, tok vi hensyn til at han fikk være på samme hotell som sine foreldre, samt muligheten for å raskt få han for å få ham til et annet sted.

BEKLAGER: Arild Monsen skjønner at utenlandske konkurrenter likte å få en syk nordmann på hotellet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ikke gunstig

Monsen opplyser at Northug fikk trent godt under oppholdet i Livigno i forrige uke, men trønderen har nå ikke trent de to siste dagene.

– Det er ikke gunstig for noen med omgangssyke, men vi får se om noen dager, sier Monsen.

– Hvor mye blir han satt tilbake?

– Det vet jeg ikke. Det får helseteamet vurdere etter hvert. De kommer nedover straks, så får vi se, sier Monsen.