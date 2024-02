– Det er som NM, det her, gliser Johannes Dale-Skjevdal overfor NRK etter at det ble femdobbelt norsk på VM-jaktstarten.

De norske herrene har åpnet mesterskapet med et brak. I de individuelle rennene har Norge tatt samtlige medaljer på herresiden så langt, og i tillegg er det flere norske kort som hevder seg i toppen.

De norske glisene går helt rundt. I Sverige begynner man å få nok av å se rødt, hvitt og blått på pallen.

– Irriterende er kanskje ikke rett ord, men man er litt lei av det, sier Sveriges landslagstrener, Johannes Lukas.

– Litt lei, sier du. Hvorfor det?

– Det er dumt for sporten, det tror jeg alle er enige i.

BESVIKEN: Sveriges trener Johannes Lukas. Foto: BILDBYRÅN

– Føles som en straff

Sveriges store stjerne Sebastian Samuelsson begynner også å bli mør av norsk dominans. Han var jaktstartens beste utlending, tett etterfulgt av landsmann Martin Ponsiluoma.

Nok en gang måtte Samuelsson følge medaljeseremonien med «Ja, vi elsker» på stadionanlegget.

– Jeg har vært på blomsterseremonien to ganger nå. Og det har vært fullt av Norge der. Det føles som en straff å stå der, faktisk. Så neste gang skal jeg enten vinne eller bli nummer sju, sier han.

NUMMER SEKS: Ingen var nærmere å bryte opp de norske i toppen enn Samuelsson. Foto: BILDBYRÅN

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde er ikke imponert over svenskenes klaging, og nevner at både Russland og Tyskland tidligere har vært totalt dominerende.

Slik trenger det ikke å være, mener Lunde.

– Gå hjem og tren, er hans klare melding til Lukas og hans elever.

– Det er ikke vår feil

Det er tydelig at de norske nyter tilværelsen som verdens beste skiskytternasjon på herresiden.

Og så skader det ikke at utlendingene utstråler misunnelse og sjalusi.

– Jeg håper de andre utledningene blir forbannet over den norske dominansen og ønsker å slå tilbake. Det er ikke vår feil at vi er gode. Det er det som er jobben vår, sier Endre Strømsheim.

– Vi får ikke bli helt som langrenn. Jeg skjønner at utledningene river seg i håret nå, supplerer Sturla Holm Lægreid.

SEIERSVANTE: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: BILDBYRÅN

I VM i fjor vant Norge tre av fire individuelle gull, og tok åtte av tolv mulige medaljer. Starten på årets mesterskap er enda bedre, men Lukas advarer nordmennene om å bli for høye på seg selv.

– Jeg tror ikke de kommer til å vinne alle medaljer fremover. Det er mulig å slå dem. I dag var vi ikke langt unna. Vi må tro på oss selv, og vi er på en oppadgående kurve, sier Sveriges trener.

Samuelsson maner også til kamp mot overmakten fra Norge.

– Jeg synes det er noen lag som kanskje ikke kommer opp på nivå. Jeg er der og forsøker å ikke gjøre det lett for dem. Vi får se til å heve oss et hakk før resten av uka.

Johannes Thingnes Bø mener det er ødeleggende for sporten om samme land dominerer over en lang periode. Stryingen tipper Lukas klør seg i hodet over hvordan danke Norge av tronen, og kommer med en liten oppmuntring.

– VM startet jo litt slik i fjor også. Plutselig satt jo Sverige med gull og sølv på fellesstarten. Så selv om det har skjedd to ganger nå så er det ikke sikkert det skjer på neste distanse, sier Thingnes Bø.

Sturla Holm Lægreid hånes av lagkameratene etter at han la ut et barisbilde i sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. Sturla Holm Lægreid hånes av lagkameratene etter at han la ut et barisbilde i sosiale medier.

Frankrike herjer på damesiden

Tyske Johannes Kühn sier det er «blitt ren rutine» å se fem-seks nordmenn oppe i toppen. Men han lar seg ikke bekymre, skiskyttersporten lever videre i beste velgående.

– Jeg mener ikke at det er dumt for sporten. Skiskyting handler om glede og spenning, og det er ikke så nøye om det er nordmenn eller andre som vinner, mener Kühn.

EKSPERT: Ola Lunde. Foto: Vidar Ruud / NRK

Lunde følger tyskerens tankerekke.

– Jeg blir ikke redd for skiskyttersporten når jeg ser på publikumsoppmøtet her og hvor stor interessen er. Selv om Tsjekkia presterer på sitt laveste nivå på år og dag, er det fulle tribuner. Idretten kommer til å leve videre, konstaterer NRKs ekspert.

PS! På kvinnesiden har dominansen nesten vært like stor for det franske laget. På sprinten ble det tredobbelt, mens det på jaktstarten ble gull og bronse. Fem av seks mulige individuelle medaljer så langt.