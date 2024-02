På seierspallen så man at Christiansen gråt. Tårene triller fortsatt når han etterpå avslører årsaken.

– Det var litt todelt, for i år som i fjor så mista jeg en besteforeldre i VM. Pappa ringte på fredag og sa at farfar hadde gått bort. Så det var litt tøft å mobilisere til den helga her. To bronsemedaljer var mer enn jeg kunne forvente, sier han til NRK.

Anton B. Christiansen ble 97 år.

Christiansen forteller at farfaren satt benket foran TV-skjermen for å se den blandede stafetten i VM onsdag.

– Han skjønte ikke hvorfor jeg ikke gikk. Jeg tror han har glemt helt konseptet med uttak. De hadde fortalt på hjemmet at han måtte vente til helga, for da skulle jeg gå. Men det rakk han jo ikke, sier han, og legger til:

– Han fulgte med til the bitter end, så det var litt emosjonelt.

Får trøst etter tårer på pallen Du trenger javascript for å se video.

– Bismak

– Det er helt klart en bismak for dagen, men jeg må fortsatt feire, sier Johannes Thingnes Bø etter løpet.

Han sakker om det som skjedde i avslutningen av søndagens VM-jaktstart.

Inn mot siste skyting hjalp han og storebror Tarjei hverandre med å hente inn Vetle Sjåstad Christiansen ui tet.

På standplass sto de side ved side.

Johannes Thingnes Bø plaffet alle de fem blinkene rett ned.

Vetle Sjåstad Christiansen bommet to ganger.

Tarjei Bø gikk på en helsprekk og måtte ut i fire strafferunder

Slik falt avgjørelsen:

- Selvfølgelig setter han den Du trenger javascript for å se video.

Feiret som Haaland – så måtte han trøste

Dermed var løpere han tok igjen med en runde de eneste konkurrentene Johannes Thingnes Bø så noe til på vei mot mål til karrierens 18. VM-gull.

Rett før målstreken gjorde han akkurat som han gjorde da han vant jaktstarten under VM i Oberhof i fjor: Gikk ned på ett kne og feiret som Erling Braut Haaland.

Se feiringen til Thingnes Bø Du trenger javascript for å se video.

Men da bror Tarjei etter hvert kom i mål til en svært skuffende femteplass, var det slutt på jubelen. I stedet måtte Johannes Thingnes Bø bort og gi et klapp på skulderen.

– Det er kjempekjedelig, så ja, som du ser på TV-bildene så er dette brødrekraften vi har. Det er kjekt når vi vinner i lag, og dette er et prakteksemplar på at det kan være veldig gøy for den ene, og veldig tungt for den andre, sier han til NRK.

Så spår han at broren slår tilbake:

– Jeg melder medalje på Tarjei om en dag eller to, sier Johannes Thingnes Bø.

For sin egen del måtte han likevel tillate seg å feire. Verdens beste skiskytter de siste årene har ikke vært på sitt aller beste denne vinteren, og var skuffet etter sølv på lørdagens sprint.

Historisk resultatliste

Men det skulle altså bli VM-gull også i 2024.

– Jeg hadde en skikkelig følelse av at jeg tapte et gull sist, så det er godt å føle på det at du mistet noe du ønsket å vinne. De følelsene har vært litt reserverte de siste årene, det at jeg nå må grave etter det og klarer å vinne i dag ... Det er det idrett handler om. En utrolig følelse å vinne noe som du brenner for å klare, sier verdensmesteren.

På plassene bak vinneren, fulgte Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen. Dermed ble det de samme tre på pallen som i fredagens sprint, bare i omstokket rekkefølge.

Deretter fulgte Johannes Dale-Skjevdal og Tarjei Bø. Og med det ble Norge den første nasjonen i VM-historien til å ta de fem første plassene i et VM-renn.