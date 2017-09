Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var et kraftig strek i regningen for Sverige da de torsdag tapte 3-2 mot Bulgaria. For samtidig vant Frankrike 4-0 over Nederland, og sikret seg initiativet i VM-kvalifiseringsgruppe A.

Dermed hadde Sverige strengt tatt ikke noe valg borte mot Hviterussland søndag kveld. Skulle de holde liv i drømmen om gruppeseier, måtte de vinne.

Scoret fire

Det gjorde de. Til gagns. Og med god hjelp fra hjemmelaget, som rett og slett serverte aggressive svensker målsjanser på løpende bånd.

Da kom også målene på løpende bånd.

18 minutter: 0-1, Emil Forsberg

24 minutter: 0-2, Christoffer Nyman

37 minutter: 0-3, Marcus Berg

84 minutter: 0-4, Andreas Granquist (str.)

Dermed topper Sverige gruppa – før Frankrike møter Luxembourg kl. 20.45, en kamp franskmennene normalt vinner.

Nederland reiste seg

Seieren betyr uansett har et godt grep om andreplassen i gruppa. De ni gruppevinnerne går direkte til VM-sluttspillet i Russland neste sommer, mens de åtte beste gruppetoerne går til omspill.

Nederland reiste seg fra braknederlaget mot Frankrike og slo Bulgaria 3-1 på hjemmebane. De er dermed på tredjeplass i gruppa, tre poeng bak Sverige.