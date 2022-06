Svensk frustrasjon etter Norge-tap: – Herregud, det gjør vondt

«17 år uten tap mot Norge var gått. Og herregud, det gjør vondt når slike prestisjerekker slår sprekker.»

Det skriver Aftonbladets profilerte skribent Johanna Frändén etter 1-2-tapet mot Norge søndag.

Hun er ikke alene om å være frustrert og skuffet etter tapet mot Erling Braut Haaland og det norske laget.

Sverige-stjernen Dejan Kulusevski er svært skuffet over kampen. Han sier til NRK at han synes Norge vant fortjent.

– De var bedre enn oss. De var ikke kjempegode, men jeg synes vi var ganske svake i dag. De fortjente det, sier Tottenham-stjernen.

– Det er ikke greit

Kulusevski mener Sverige fremsto usikre og nølende mot et godt norsk lag.

– Vi må bli mye, mye bedre på alle områder, spesielt mentalt, vi må ta bort redselen vi har. Mot et lag som Norge, det spiller ingen rolle hvem som kommer hit, det skal være vanskelig å spille mot oss. Det er ikke greit at vi gjør en slik omgang som vi gjør i dag, sier han.

– Du bruker et ord som redsel, var det Haaland dere var redde for?

– Nei. Men vi spilte ikke bra, vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Jeg tror vi hadde ett bra angrep på 45 minutter, det er ikke greit, sier Kulusevski til NRK.

IKKE FORNØYD: Dejan Kulusevski er svært kritisk til svenskenes prestasjon mot Norge. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

– Totalt horribelt

Sveriges landslagssjef Janne Andersson er ikke like negativ som Kulusevski. Andersson irriterer seg mer av straffesitasjonen som ga 1-0 enn svenskenes eget spill.

– Totalt horribelt. Jeg har sett den på nytt, og hvis vi har VAR, og de ikke engang klarer å bedømme den situasjonen bedre, da trenger vi ikke ha VAR. Det er fryktelig dårlig, sier han.

Likevel tar han tapet tungt.

– Det er kjedelig å tape, fryktelig kjedelig. Men titter jeg på prestasjonen som helhet, synes jeg vi gjør det ok. Deler av kampen er ganske bra, også. Men det er ikke til å komme bort fra at straffesparket «setter» kampen litt. Det er utrolig kjedelig. Når man har VAR, får man klare å ta riktige avgjørelser, gjentar han.

SKYLDER PÅ VAR: Janne Andersson. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Si ikke til meg at vi var dårlige

Norges landslagskaptein Martin Ødegaard er uenig med svenskene som mener Sverige var best.

– Jeg føler at vi var ganske solide fra start til slutt. Det var en periode i starten av 2. omgang hvor de hadde mange dødballer og litt trykk på oss, ellers føler jeg at vi kontrollerte det. De skapte ikke all verden, sier Ødegaard til NRK.

Janne Andersson kontrer med følgende:

– Si ikke til meg at vi var dårlige i dag, da blir jeg ikke glad. Vi var bra i lange perioder, de var ikke bedre enn oss, men de vant kampen. Og så kan vi prate mer om straffesparket. Ta en titt på den og diskuter hva dere synes om den. Det var ikke i nærheten av straffe, og det med VAR, sukker han.

BLID: Ståle Solbakken har Erling Braut Haaland i troppen. Da hadde de fleste trenere smilt like bredt som Solbakken gjør her. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver seieren som «kjempestor» for Norges del. Solbakken lar seg imponere av samholdet og pågangsmotet i gruppa.

– Det er en gjeng som elsker å spille for Norge. Jeg tror vi har hatt ett forfall de siste 2-3 samlingene, privatkamper og alt, det er en gjeng som trives sammen, mener han.

– Ikke fornøyde før vi går til et mesterskap

En svensk reporter spør Solbakken om han tror kampen var viktigere for Norge enn for Sverige, da måtte landslagssjefen flire.

– Det liker dere vel å si nå, tenker jeg. Men nei, det skal du ikke se bort fra. Vi er kanskje i en desperasjonsfase for å komme til et sluttspill, og når vi først klarer det, tror jeg det blir enklere å komme til flere sluttspill. Det er viktig for oss å få det gjennombruddet, og da må vi lære oss å slå bedre rangerte lag, sier Solbakken.

Han får støtte fra Morten Thorsby, som nå advarer mot å ta av etter den strålende starten på nasjonsligagruppespillet.

Thorsby vet nemlig så altfor godt hvor lenge det er siden Norge lyktes i å skyte seg inn i det gode selskap.

– Vi må bare fortsette, vi kan ikke være fornøyde før vi går til et mesterskap. Nå har vi gjort to gode kamper, men vi har ikke lov til å være fornøyde før vi tar dette laget til et mesterskap, slår han fast.

GOD STEMNING: Det norske laget har all grunn til å juble etter to råsterke borteseire på rad. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Sverige-sjefen ber om tid

Janne Andersson har lagt om Sveriges spillestil og er forberedt på at det vil ta tid å få de resultatene svenskene krever.

Han mener det er lett å se på Norge at Ståle Solbakken begynner å få sving på ting.

– Han har vært landslagssjef i halvannet år og har spilt på samme måte hele tiden og har satt et spill, han har vært veldig tydelig på hvordan de skal spille. Jeg har vært landslagssjef i seks år, og nå har vi bestemt at vi skal spille på en ny måte. Det vil ta tid, og den avgjørelsen har jeg tatt, sier han.

Norge fortsetter nå med to hjemmekamper i Nasjonsligaen. Først venter Slovenia på Ullevaal 9. juni før samlingen avsluttes med en ny kamp mot Sverige 12. juni.

Nasjonsliga-gruppespillet avsluttes med to kamper mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme) 24.- og 27. september.