Svarte på ekspertenes oppfordring – storspilte i norsk målfest

Guro Reiten ble flyttet opp fra sin vante venstre vingbackposisjon da Caroline Graham Hansen måtte stå over kampen mot Albania torsdag kveld.

Før kampen stilte NRKs kommentatorer Christian Nilssen og Carl-Erik Torp spørsmål ved om Reiten kunne være mer kreativ og aktiv i det offensive spillet.

Etter fire assist og ett mål var svaret fra Chelsea-stjernen klokkeklart.

– Det blir pen pynting på statistikken for Reiten, konkluderte Nilssen og tok frem sitt eget spørsmål:

– Vi stilte spørsmål om hun kunne være mer kreativ etter at Graham Hansen var ute. Det må vi si at hun gjorde, sier Nilssen, mens Torp fulgte opp:

– Jeg synes Maanum og Reiten har vært våre beste spillere.

Reiten var selv greit fornøyd med egen prestasjon.

– Det kom seg etter hvert. Første omgang var ikke strålende. Det gikk treigt og trått, men det kommer seg og til slutt vinner vi fortjent, sier hun til NRK i Tirana.

Også landslagssjef Martin Sjögren var edruelig i sin dom av kampen.

– Når vi scorer går deres energi nedover. Vi har bedre fysikk enn dem og drar ifra på grunn av det. Alt det har noe å si, men vi blir bedre i dynamikken og giftigere i gjennombruddsspillet utover i kampen, sier den svenske landslagssjefen til NRK.

Tung første omgang

Albania som er helt nede på 175. plass på FIFA-rankinga stilte med et offensivt lag mot Norge, men Norge tok tidlig initiativet i torsdagens VM-kvalifiseringskamp.

De norske kvinnene styrte spillet, men fikk ikke hull på byllen før 20 minutter var passert. Da satt Guro Reiten fart framover i banen og tredde fint gjennom til Frida Maanum. Arsenal-angriperen var sikker alene med keeper og sendte Norge i føringen etter vakkert spill.

Norge fikk stadig mer rom og leverte tidvis storspill. Spesielt høyresiden med Elisabeth Terland og Frida Maanum var positiv i den første omgangen.

I løpet av de første 45 minuttene var Albania knapt over midtstreken, men Norge slet med å finne nettmaskene til tross for at de var dominerende.

SMILTE BREDT: Maria Thorisdottir var fornøyd etter å scoret sitt første landslagsmål på over to år. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Målene rant inn

Norge så et lite øyeblikk ut til å få en drømmestart på andre omgang da Frida Maanum trillet ballen i nettet, men dommer annullerte scoringen for en tvilsom offside.

Men kort tid senere skulle dommeren være på lag med de norske kvinnene. På et frispark skjøt Guro Reiten i armen til Kristina Maksuti, og Chelsea-stjernen fikk en ny dødball-mulighet. Der skrudde Reiten vakkert forbi muren og i nettet til 2–0.

– Når ho (keeperen journ.anm.) stiller seg midt i mål tenkte jeg at jeg ikke skulle gjøre det så vanskelig. Det var bare å sette den i hjørnet, sier Reiten om målet etter kampslutt.

Like etter skulle det endelig lykkes for Norge på hjørnespark. Alle gode ting var 13 i Albania, og på det 13. hjørnesparket kunne Maria Thorisdottir enkelt sette inn 3–0.

Det var Manchester United-stopperens første landslagsmål på over to år.

– Det er veldig kjekt å bidra fram i banen når det ikke er så mye å gjøre bak. For oss bak er det en utfordring å holde konsentrasjonen i kamper som dette, så det er fint å få være med litt fram også, mener Thorisdottir.

En annen som sårt trengte et mål var Karina Sævik.

Den tidligere PSG- og Wolfsburg-spilleren har hatt en trå sesong etter at hun kom tilbake til Avaldsnes før denne sesongen, men mot Albania la hun på til 4–0 med et hodestøt.

BARNDOMSDRØM: Slik så det ut da Vilde Hasund fikk barndomsdrømmen oppfyllt med mål i landslagsdebuten. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– En barndomsdrøm

Og det skulle bli mer for Norge. Thorisdottir spilte opp til Maanum som vendte opp og avsluttet knallhardt mot mål. Keeper Rexhepi burde og kunne nok reddet avslutningen, men Maanum takket og bukket for keeperblemmen.

Etter 80 minutter ble Sandviken-spiller Vilde Hasund byttet inn til sin landslagsdebut, og med sitt første touch på ballen sendte Hasund Norge opp i en 6-0-ledelse.

– Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Men det var en veldig trygghet at vi ledet 5-0, så det var nesten bare å spille offensivt, smiler en fornøyd Hasund til NRK.

Men det var ikke nok for målsultne norske kvinner. Guro Reiten fortsatte storspillet med å gi Elisabeth Terland en enkel jobb med å sette inn 7–0.

Den norske troppen fikk forfall på et par viktige spillere før landskampene mot Albania og Armenia denne uka. Caroline Graham Hansen måtte stå over etter at hun ikke har kommet seg helt etter hjerteinngrepet hun var gjennom i begynnelsen av november.

Heller ikke Marie Dølvik Markussen er med i troppen etter at hun nylig reiste til Australia for å tilpasse seg tilværelsen i sin nye klubb.

Seieren sendte Norge nærmere VM i Australia og New Zealand sommeren 2023.