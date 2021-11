Graham Hansen ute av spill etter hjerteundersøkelser

Barcelona bekrefter at Caroline Graham Hansen har vært gjennom undersøkelser etter å fått høy puls og ubehag i brystet i helgens kamp mot Real Sociedad. Det skriver TV 2.

Klubben skriver at den norske landslagsspilleren er utilgjengelig for spill i påvente av resultatene fra hjerteundersøkelsene.

Foto: Skjermdump / Twitter

– Det gjøres for å være på den sikre siden. Vi håper hun er tilbake igjen om noen uker. Prøvene blir gjort på grunn av at hun ble byttet ut i helgen, skriver Jordi Clos, presseansvarlig i Barcelona, i en SMS til TV 2 og legger til at Graham Hansen deltok på lagets trening fredag.

Den kreative vingen står i høst med to mål på åtte kamper i den spanske toppdivisjonen. I tillegg har hun spilt to mesterligaoppgjør denne sesongen.

Forrige sesong vant Graham Hansen «alt» med Barcelona, og så langt i årets sesong virker Barca nærmest uovervinnelige.

Norges landslagskaptein strålte da Norge slo Belgia 4–0 på Ullevaal stadion i slutten av oktober. Etter kampen var landslagssjef, Martin Sjögren, full av lovord om Graham Hansens prestasjon.

– Den Caroline jeg har sett i dag og som vi har sett for Barcelona i høst, er kanskje den beste Caro jeg har sett, sa Martin Sjögren på pressekonferansen etter kampen.

Og Graham Hansen var enig i at formen var på topp.

– Det viktigeste for min del er at jeg koser meg med fotballen, og det gjør jeg virkeleg om dagen, og da er det enklere å spille bra når man trenger det, sa Graham Hansen på pressekonferansen.