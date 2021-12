Suveren Tønseth om uttak: – Bedre å holde munn

Byåsen-løperen vant nemlig 15-kilometeren i klassisk med over minuttet til nærmeste utfordrer.

En plass i Tour de Ski er trolig helt avgjørende for om Tønseth skal få gå OL i Beijing i februar, der nettopp 15 kilometer klassisk står på programmet.

Får han ikke gå der er det begrenset med muligheter for å vise seg fram i renn med verdenseliten på start.

Tønseth tør selv ikke ta noen tour-plass på forskudd.

– Hva har du å si til landslagstrener Eirik Myhr Nossum?

– Jeg har ikke noe å si. Han er sjefen, så han bestemmer. Jeg prøvde meg på Lillehammer å si at jeg skulle gå i Davos, men det gikk ikke. Så det er bedre å holde munn, sier Tønseth.

Tønseth la til at han får ringe Nossum, men noen minutter senere ville han «vente til Nossum eventuelt ringer ham».

– Bare å bestille flybillett

NRKs ekspert Torgeir Bjørn er ikke i tvil om hva Nossum burde gjøre.

– Det er bare verdenscupløperne som mangler, men de som er her, blir knust av Didrik Tønseth, som er tilbake på de gamle store høyder. Jeg tror, Eirik Myhr Nossum: Det er bare å bestille flybillett til Tour de ski, sier han.

– Norge kan stille med ti stykk. Skal vi finne argumenter for å vrake Didrik, skjønner jeg ingenting. Han gjør et toppløp her og er god i begge stilarter, sier Bjørn, som mener alle de OL-aktuelle utøverne bør gå 15-kilometeren i Lenzerheide under Tour de Ski.

– Det er i høyden og veldig relevant med tanke på OL, sier han.

Bjørn sier han aldri har sett en piggere Tønseth.

– Det er en kropp som fungerer, og han blir bedre og bedre for hver helg, tror jeg på.

TOPPLØP: Torgeir Bjørn er ikke i tvil om hva Eirik Myhr Nossum burde gjøre. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Burde vært i Davos

Andremann fredag, Ole Jørgen Bruvoll, er ingen tvil om hva han mener om Tønseths løp.

– Løpet var jevnt bra, men Didrik er jo i en egen klasse. Det er OL-klasse over ham i dag, sier Bruvoll til NRK.

– Han burde ikke vært her?

– Nei, det viste han ganske bra. Han burde vært i Davos, slår Bruvoll fast.

NÆRMEST: – Det er OL-klasse over ham i dag, sier 2.-mann Ole Jørgen Bruvoll om Tønseth. Foto: Annika Byrde / NTB

Også kometen Håvard Moseby var imponert.

– Det Didrik gjør i dag, han er i egen klasse, jeg skjønner ikke at han klarer å gå så fort, sa Moseby.

– Med et slik renn som i dag hadde han vært topp 3 i verdenscupen garantert, sikkert nesten på toppen også, sa han.

Bruvoll endte løpet 1.02 minutter bak Tønseth, mens Vebjørn Turtveit ble 3.-mann ytterligere fem sekunder bak.

Tunge sesonger

– Det har vært stigning siden vi var på åpningen. Det har gått bedre og bedre. I motsetning til i fjor, da gikk det bare dårligere og dårligere, sa Tønseth til NRK.

Han forteller om da han avsluttet fjorårssesongen etter NM på hjemmebane i Trondheim allerede i januar.

Trond Nystad fra tiden som landslagstrener Foto: Terje Pedersen / NTB

– På det nærmeste i løypa er jeg 300 meter fra der jeg bor. På skøytinga tenkte jeg: «Skal jeg bare ta til høyre her og gå inn og sette meg», sa Tønseth.

– Jeg skjønte noe var riv ruskende galt. Så ringte Trond Nystad som sa at han hadde en løsning på problemet, og det hadde han.

– Hva har han gjort med deg?

– Han ringte og ba om å se treningsdagboka. Så gikk det en og en halv dag og han hadde lagt en plan. Den har vi fulgt, og det har fungert, sa Tønseth.