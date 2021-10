Mener Tønseth kunne tatt gull – turte ikke engang spørre treneren om å få delta

Det har faktisk gått så bra denne treningshøsten at Tønseth lekte med tanken om å stille til start under terreng-NM sist helg. Han imponerte og slo sin egen løyperekord i Brå-testen i september, et løp i terrenget i Bymarka i Trondheim.

Men det ble med tanken. Under hans nye ledelse skal det nemlig mer til å få gjøre det som er moro.

– Jeg kunne egentlig stilt opp der i NM. Men det turte jeg ikke spørre om en gang. At det hadde blitt et «nei», det er jeg sikker på, sier Tønseth smilende og tenker på hva hans nye trener og sparringpartner Trond Nystad ville svart til noe slikt.

Vil ikke ha ny «kollaps»

På spørsmål om det er slik at Nystad, som tidligere har vært norsk landslagstrener, må holde ham i ørene, svarer Tønseth slik:

– Han er jo veldig «på». Det må han være også. Det fungerte bra til tider i fjor. Og så kunne det plutselig gå fryktelig dårlig. Han har vært oppmerksom på det i år.

– Nå har stabiliteten vært bra, jeg føler meg trygg på at jeg ikke skal kollapse igjen. Han vil i hvert fall ikke at det skal skje på hans vakt.

NY TRENER OG SPARRINGPARTNER: Trond Nystad, her avbildet i forbindelse med et seminar i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Trond Nystad smiler godt når han får høre hva Tønseth har sagt.

– Det ville nok blitt et «nei». Vi har kompliserte tider, det er viktig å holde seg frisk, være forsiktig med reising og kontakt med andre, sier han til NRK.

Han forsøker å illustrere toppidrettslivet nå til dags som en «eremittopplevelse». Sagt på en annen måte: Du må tåle å være mer alene og ikke ha for mye interaksjon med andre mennesker.

– Man må være forsiktig. Jeg pleier å si at de som gjør minst feil fra nå og frem til vinteren, de blir best.

– Kunne kjempet om seieren

For de som lurer ville nok Tønseth gjort det ganske bra i et terreng-NM. NRKs friidretts- og langrennskommentator, Jann Post, viser til at Tønseth tidligere har tatt sølv i terreng-NM i 2019. Den gangen kun slått av Henrik Ingebrigtsen.

– Og Brå-testen tyder på at han er bedre enn på lang tid og mot sin aller beste løpeform. Han virker også å ha fått kontroll på kroppen. Da vet vi han er en god løper, spesielt i terreng.

– Jeg tror han kunne kjempet om seieren i det feltet. Tønseth er ikke noe dårligere enn han som tok bronse under terreng-NM.

NRK-kommentator Jann Post (høyre), her sammen med kollega Torgeir Bjørn avbildet i 2019. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tønseth-trener Nystad er klar på at de må ha fokus på de riktige tingene.

– At han løper konkurranse er mindre viktig. Han vet at hovedmålet er å bli frisk, nå hans potensial og representere Norge i OL. Det handler om å holde tungen rett i munnen.

– Kroppen har fungert lenge

Tønseth kunne i hvert fall overfor NRK konstatere at han fikk nok en god hardøkt i banken da han sist lørdag i stedet stilte på en snau 20 kilometer lang rulleskidistanse i Hommelvik Grand Prix like utenfor Trondheim.

Han smilte godt selv om han til slutt ble nummer ti, tre sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo som vant rennet bare tideler foran Emil Iversen.

– Kroppen fungerer igjen. Det er det viktigste. Og det har fungert lenge, sier 30-åringen.

– På denne tiden i fjor at skipet begynte å synke

POSITIV: Didrik Tønseth, her avbildet under en samling tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB

På samme tid i fjor var han langt mer usikker. Kroppen spilte ikke på lag. Han gjorde en helt grei sesongåpning i november. Men problemene fortsatte gjennom sesongen. Til slutt var han ikke i nærheten under NM på hjemmebane.

Da var også sesongen rekordtidlig over for hans del. Det ble ikke noe VM i Oberstdorf. Han måtte i stedet finne ut hvordan han skulle få kroppen tilbake i godt, gammelt slag og slå tilbake i årets OL-sesong.

På veien mistet han plassen på landslaget og har stått utenfor med sitt eget team. Der han blant annet hyret inn tidligere landslagstrener Trond Nystad.

– Nå har ting fungert. Det var på denne tiden i fjor at skipet begynte å synke. Det er ikke noen god følelse. Nå er jeg godt på vei tilbake og gleder meg til sesongåpning, sier han.

Livet utenfor landslaget er også uvant, medgir Tønseth, som omtaler det som «en overgang».

– Jeg føler jeg har fått på plass et bra opplegg, da er det greit å være ute av landslaget så lenge. Men når vi skal begynne å smøre ski, så blir det mer utfordrende. Men jeg mener jeg har et bra nok opplegg.

– Hvilken måte er det en overgang?

– Du må ta mer ansvar, men så fikk jeg med meg flinke folk, da blir det mindre ansvar på meg. Så er det også sånn at vi er én utøver på laget. Du må levere resultater. Du kan ikke belage deg på at du har lagkamerater. Dét blir tøft, sier Tønseth, som har en drøy måned igjen med trening før langrennsåpningen på Beitostølen 19.-21. november.