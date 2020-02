Suveren Johaug fosset fra konkurrentene: – Aldri vært bedre

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det har utviklet seg til å bli tre raske æresrunder for Johaug, kommenterte NRKs Jann Post da løperen fra Dalsbygda var ute på sin siste runde.

For Therese var suveren på den siste etappen av Ski Tour 2020 og vant den første utgaven sammenlagt. Bak spurtet Heidi Weng ned Ingvild Flugstad Østberg og sikret seg andreplassen.

– Aldri har Therese Johaug vært bedre enn hun er nå, kommenterte Bjørn da seieren var et faktum

«Parkerte» konkurrentene

Og måten Johaug gjorde det på, var imponerende. Ut fra start på skistadion i Granåsen hadde Johaug 2,33 ned til de to nærmeste forfølgerne, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg

Etter én runde, ved passering 5 kilometer, ledet Johaug med 2,52 på forfølgerduoen Weng og Østberg.

Fem kilometer senere var den differansen økt til 3,23, og i mål hadde Johaug 3,40 til gode på duoen som spurtet om de to siste pallplassene.

– Jeg hadde bestemt meg i dag for å gå mitt eget løp. Prøve å gå avslappet på ski og finne roen. Det var kanskje det som gjorde at jeg klarte å gå så bra, at jeg kom fort inn i flyten og fokuserte på de tekniske oppgavene jeg skulle gjøre, forteller Johaug.

Rekord

Med seieren i dagens renn, ble Johaug også historisk. For ingen løper har vunnet flere verdenscuprenn enn nettopp Johaug, i løpet av én og samme sesong.

– Oi, jøss! Det er moro det, virkelig. Det er ikke noe jeg går og tenker på sånn sett. Men alle rennene jeg stiller opp i, i alle fall på distansesiden, har jeg lyst til å være med å kjempe om seieren, sa Johaug som fikk nyheten i seiersintervjuet og fortsatte:

– Jeg har virkelig prøvd å prikke inn toppformen til denne Touren her. Det er veldig moro å se at man har lyktes med det, og at man har en liten «mal» til en toppform.