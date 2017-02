Supersupporter Arve (63) erter på seg skiskyttere, politiet og journalister

Innimellom medaljer, dopingmeldinger og krangling på pallen har en 63-åring fra Stårheim og hans «instrument» prestert å bli en snakkis både blant utøvere, journalister og tilskuere i VM-leiren.

– Lyden på «skralla» er sterk, men på tribunen er det veldig populært. Jeg får bare tommel opp, forteller Hafsås til NRK.

Akkurat det er litt vanskelig å tro, men Hafsås står på at han er et populært innslag. Han er lett å få øye på med sin høye, spisse lue i norske farger. Og ikke minst lett å høre. 63-åringen har i VM fast plass midt på tribunen i Hochfilzen.

Rett nedenfor, rundt fem meter unna, ligger pressesonen der journalistene intervjuer skiskytterne. Eller – forsøker å intervjue skiskytterne.



– Det er umulig å jobbe her! Snakker jeg med en russer er det ok, men om jeg intervjuer en utenlandsk utøver og må oversette, blir det håpløst. Jeg hører jo ikke hva de sier! sier den russiske TV-reporteren Ilja Trifanov.

Tok grep på tribunen

Søndag fikk han nok og marsjerte opp på tribunen for å be Hafsås legge vekk «skralla». Det hjalp (dessverre) ikke, men torsdag grep politiet (!) inn.



– Jeg ble fratatt «skralla» i kontrollen. Nå står den på et lager hos politiet. Vi hørte rykter om at russisk TV hadde lagt inn protest, men de tyske med «skralle» kommer inn. Dette er veldig diskriminerende og beklagelig, sier Hafsås.

OPPGITT: Martin Fourcade sier det er fint å være fan, men «skralla» til Hafsås blir i overkant. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Den såkalte «skralla» ble kjøpt i Anterselva, er dekorert av en motivmaler i Stryn, og var visstnok ikke billig. Etter en roligere dag på stadion torsdag, varsler Hafsås mer leven i helgen.

– Jeg regner med vi skal klare å få den med inn igjen. Jeg håper virkelig det, for den lager liv!

En som håper Hafsås ikke lykkes med den planen er verdensener Martin Fourcade. Under flere intervjuer den siste uken har han kikket oppgitt opp på tribunen retning Hafsås.



– Han forstyrret meg flere ganger. Det er bra å være fan altså, men det blir for bråkete, sier Fourcade til NRK.

«Nei, jo»

Hafsås fra Stårheim i Sogn og Fjordane har selv vært involvert i Nordfjord Team, og forteller at han trente en ung Tarjei Bø.



– De lager leven, de der! Jeg digger det, sier Johannes Thingnes Bø.



Broren Tarjei kaller Hafsås «en levende skiskytterlegende fra Nordfjord», men er ikke like begeistret for lyden fra tribunen.



– Det er en grunn til at han måtte flytte helt ut til Stårheim, svarer Bø og ler.



– Nei, jo, svarer Tiril Eckhoff på spørsmål om hun syns «skrallignen» er irriterende.