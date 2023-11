Spurten på kvinnenes 20-kilometer kostet både blod og svette for Jessie Diggins.

I målområdet lå en kald og blodig Diggins som nettopp hadde kjempet seg inn til en andreplass. Både helsearbeiderne og lagvenninner prøvde å hjelpe henne på beina, men amerikaneren falt sammen etter det første forsøket.

Diggins kollapset også etter at hun ble fraktet ut av målområdet. Hun måtte holdes oppe av fire personer.

Et stavbrekk i sluttminuttene sørget for både forfrosset hånd og blodig ansikt.

– Mye sjokk

HER SKJER DET: Det var da Diggins skulle få ny stav at uhellet skjedde. Foto: Viaplay

Stavbrekket førte nemlig til at hun også mistet hansken, og da hun skulle få ny stav, ble den nærmest slått inn i ansiktet hennes, slik at hun begynte å blø.

– Jeg hørte roping og så av trenerene vår løp, så jeg visste at noe hadde skjeddd. Men jeg så det ikke, for jeg var foran henne. Hvis det er noen som tåler slike ting så er det Jessie. Hun er imponerende god til å holde seg rolig og komme seg til mål, sier lagvenninne Rosie Brennan til NRK.

– Hvordan går det med henne?

– Jeg trur hun har det ok. Det er mye sjokk, også er du sliten, men jeg tror hun kommer til å bli bra, sier Brennan.

For tross uhellet, kjempet amerikaneren likevel videre, sikret andreplassen, og kollapset rett etter målgang.

Se dramatikken fra målområdet:

Blodig Diggins må støttes ut av målområdet Du trenger javascript for å se video.

– Hun har null respekt

Før rennet kom så lang som til mål, var det en ung, norsk løper som imponerte ekspertene.

– Hun kommer til å pisse på alle sammen, sa Justyna Kowalczyk om Margrethe Bergane i mars i år. Og i 16 minusgrader viste den norske 22-åringen konturene av hva polakken snakket om.

IMPONERTE EKSPERTENE: 22 år gamle Margrethe Bergane. Foto: Terje Pedersen / NTB

Unge Bergane imponerte Kowalczyk allerede forrige sesong. Og på søndagens 20-kilometer imponerte hun også flere eksperter med sin offensive holdning i løypa.

– Hun har null respekt. Jeg blir rørt inni meg når jeg ser det her. Hun er offensiv, sier Viaplays ekspert Hans Christer Holund.

Bergane yppet seg lenge mot sterke svensker og amerikanere, men i innspurten ble det for tøft for den norske 22-åringen som går for Konnerud IL.

Svenske Moa Ilar tok seieren, foran Jessie Diggins og Rosie Brennan. Lotta Udnes Weng ble beste norske på fjerdeplass, mens Bergane til slutt ble nummer 11.

Resultat, 20 kilometer fri teknikk, kvinner Ekspander/minimer faktaboks Moa Ilar Jessie Diggins Rosie Brennan Lotta Udnes Weng Ebba Andersson Frida Karlsson Emma Ribom Victoria Carl Delphine Claudel Anne Kjersti Kalvå Øvrige norske: 11. Margrethe Bergane

12. Heidi Weng

13. Astrid Øyre Slind

20. Kristin Austgulen Fosnæs



– Nå strekker du feltet

Etter seks og en halv kilometer begynte det å definere seg en tetgruppe i front, ledet an av amerikanske Jessie Diggins. Der var også Astrid Øyre Slind, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå like bak.

Men også de svenske kvinnene stilte sterkt, med både Frida Karlsson, Moa Ilar og Ebba Andersson i tetgruppa.

Og det tok ikke mange kilometerne til før Karlsson og Andersson, sammen med blant annet Diggins og Slind, økte tempoet ytterligere. Men like bak lå flere norske, med blant annet Margrethe Bergane snaue fire sekunder bak teten halvveis i rennet.

TETEN: Nordmenn, svensker, tyskere og en amerikaner i tetgruppa. Foto: Jussi Nukari / NTB

Og fra å være startnummer 30 var plutselig Bergane helt i front etter 11,1 kilometer.

– Herlig Margrethe, nå strekker du feltet, skrek trener Stig Rune Kveen fra sidelinjen da 22-åringen tok føringen.

Med 2,5 kilometer igjen ledet Bergane an, med tre svensker i Karlsson, Andersson og Ilar hakk i hæl. Også Diggins hang på.

Men amerikaneren fikk trøbbel da det var under to kilometer igjen, da hun måtte få ny stav og også mista hansken.

– Hun får en ny stav. Det er ikke krise for Diggins, men den staven er altfor høy. Nå får hun en ny stav. Ai, ai, ai, det var ikke bra for Diggins, sier Aukland.

Likevel kjempet hun seg til en andreplass.

– Det er så imponerende det hun gjør, sier NRKs Fredrik Aukland.

Diggins overrasket etter stavbrekk – Bilder fra Viaplay Du trenger javascript for å se video.

Trangt om plassen

Før søndagens 20-kilometer ble løypa et hett tema i 16 kalde minusgrader kalde Ruka.

– Det er smalt i traseen. Det er så vidt de klarer å gå to i bredden, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Flere steder i løypa er det maksimalt mulig å være tre i bredden, mens i noen av bakkene er det som Aukland sa så smalt som at to i bredden er maks. Viaplays ekspert Hans Christer Holund sa at det kom til å bli et «bikkjeslagsmål».