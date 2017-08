Superparet har tapt 10 millioner på idrettssatsing

– Jeg driver med en idrett der man ikke kan regne med å tjene penger. Hvis du legger sammen hva jeg og mannen min har tapt på å drive idrett, så tror jeg det nærmer seg 10 millioner totalt, sier orienteringsveteranen til NRK.

Den evig unge tobarnsmoren har bestemt seg for å satse for fullt til 2019, til tross for at både hun og mannen Anders Nordberg har høyere utdanning. Begge kunne altså ha tjent mye mer på å ha «normale» jobber.

– Det er helt andre ting som driver oss. Liver handler ikke om å samle penger. Det har blitt et jag i store deler av Norge etter stadig større bolig og hytter og biler, og det vil ingen ende ta. Folk har altfor mye penger. Veldig mange har i alle fall veldig mye mer enn de trenger. Det føler bra å være en motvekt til det, synes Hausken Nordberg.

Spontanaborterte før VM

41-åringen har hatt noen av sine beste sesonger de senere årene. Hun er overbevist om at hun har enda mer inne.

– Alderen skal i alle fall ikke stoppe meg. Det går mye på motivasjon. Har jeg troen på at jeg kan være en av de beste, så kommer jeg til å være det. Jeg har taklet mye skader og motgang før, og det kommer sikkert ikke til å gå på skinner nå heller, spår hun.

I mai i år var hun åpen om en spontanabort. To måneder senere imponerte hun likevel stort da hun ble nummer fire under VM i Sverige.

Nå er det altså VM i Østfold i 2019 som holder henne på tå.

Mener norsk terreng er kremen

– Jeg har vært med på VM på hjemmebane en gang før. Jeg løp VM i Trondheim i 2010, uten at jeg fikk den helt gode følelsen da. I orientering er det noen terreng jeg liker bedre enn andre, og norsk terreng er kremen, sier Hausken Nordberg med et stort smil.

– Jeg tror det vil bli et veldig spesielt og bra VM, avslutter hun.