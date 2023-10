Norsk EM-stjerne hentet av ambulanse etter stygg kollisjon

Reiten sikret poeng på overtid

Chelseas Guro Reiten utlignet etter 96 minutter og sørget for 1-1 mot Manchester City. Chloe Kelly hadde scoret kampens første allerede etter sju minutter.

Men det var et rødt kort som skapte mest reaksjoner i det som ble en intens kamp, skriver NTB.

I 1. omgang ble Citys Alex Greenwood utvist for drøying av tid. Greenwood, med et gult kort fra før, brukte over 20 sekunder på et frispark på egen halvdel, og dommer Emily Heaslip var nådeløs. Greenwood måtte i dusjen.

«Fryktelig avgjørelse. Aldri drøying av tid», skriver landslagsspiller og Arsenal-spiller Beth Mead på X/Twitter.

Den første omgangen hadde også fem andre gule kort.