Superløp og fire fulle hus av Nicolaisen: – Veldig fornøyd

– Dette er den nest beste plasseringen jeg har hatt, så jeg er veldig fornøyd, sier Nicolaisen til NRK.

Den norske jenta imponerte på standplass og skjøt feilfritt, 20 av 20 skudd, på kvinnenes fellesstart. Litt tråere gikk det i sporet, men det ble til slutt en topp-ti-plassering for Nicolaisen.

Hennes besteplassering i karrieren kom i fjor da hun ble nummer åtte i Presque Isle i USA.

– Jeg skulle gjerne hatt litt mer krefter i sporet. Jeg tenkte å forsøke å ta igjen de foran, men det var ikke mer å hente, sier Nicolaisen til NRK.

Dahlmeier rotet bort seieren.

Laura Dahlmeier hadde en gylden mulighet til å vinne dagens renn etter tredje skyting. Hun kom inn russiske Tatjana Akimova. Men da den Akimova bommet to ganger – og Dahlmeier skøyt feilfritt – så det ut som at resten av 12,5 kilometeren skulle bli en ren parademarsj for den tyske jenta.

Men på siste skyting rotet Dahlmeier det til og bommet to ganger. Dermed smatt tsjekkiske Gabriela Koukalová og landsvenninne Nadine Horchler forbi.

Overraskende tysk seier

I sporet kunne derimot hverken Dahlmeier eller Koukalová hamle opp med sistnevnte. Horchler, som også skøyt feilfritt, utklasset verdens to beste skiskyttere og tok en overraskende seier i Italia.

Marte Olsbu mistet kontakten med teten da hun bommet to ganger på andre skyting. Fire bom totalt ble i meste laget for 26-åringen, som til slutt endte på 28.-plass.