Belgiske Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) vant den åttende etappen av årets Tour de France, men det var fjorårsvinner Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) som stod for den største prestasjonen.

For sloveneren klinte tidlig til på det som var årets første skikkelige fjelletappe, og ingen klarte å følge 22-åringen.

– Det er knapt så man tror det man opplever, utbrøt NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg i det unggutten syklet opp lørdagens siste stigning Col de la Colombière.

– Et helt annet nivå, stemte sykkelekspert Sondre Sørtveit i.

Etter dagens ritt leder Pogacar med ett minutt og 48 sekunder over andreplass, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) i kampen om sammenlagtseieren.

Klatret som ingen andre

Pogacar tok nemlig inn tre minutter og 20 sekunder på de andre favorittene gjennom etappen og var fullstendig overlegen i klatringen.

– Man må utnytte mulighetene som dukker opp og ta et sekund her og et sekund der, men han har måttet føle seg som en million i dag og at han klarer å hente minutter på sine argeste konkurrenter er helt vanvittig, kommenterte Sondre Sørtveit.

Her innser Richard Carapaz at slaget er tapt og Tadej Pogacar rykker ifra. Foto: Thomas Samson / AFP

– Det er kanskje den mest «crazy» Tour de France-etappen i moderne tid? Kommenterte TV 2s Christian Paasche like før målgang.

– Jeg tror ikke du tar for store ord i munnen, svarte ekspert Mads Kaggestad og fortsatte:

– Her brytes reglene for den måten det er blitt kjørt på. Det er rytter mot rytter, i de store lagene kjører rytterne hver for seg. Samarbeidet er borte og hierarkiet i laget forsvinner.

– Kan ikke skjønne at noen andre skal vinne

Sørtveit forteller at han ble blåst av banen av prestasjonen og at denne etappen ikke vil gå i glemmeboka med det første.

– Den kommer til å stå igjen som en av de mest ekstreme etappene på mange år. Rytterne brukte første halve delen av etappen på å skape brudd. Da det ble litt roligere slo Pogacar «knockout» på alt og alle.

– I mine øyne må det noe ekstraordinært til for at han ikke skal vinne Tour de France. Jeg kan ikke skjønne at noen andre kan ta det nå, legger han til.

Sørtveit forteller at om noen andre skulle klare det må de spille taktisk og isolere ham i kommende etapper.

Hovedpersonen selv er mer beskjeden.

– Jeg har ikke avgjort touren. Det er fortsatt lenge igjen, alt kan skje, sier Pogacar etter etappen.

Tok over den gule trøyen i regnet

Lørdagens etappe var preget av regnvær og tunge bakker. Rytterne skulle over tre førstekategoriserte stigninger, og det var ventet at det skulle skje store omveltninger i sammenlagtkampen.

Den hypotesen sviktet ikke. Et stort brudd ble til slutt til to da canadiske Michael Woods og Teuns brøt seg løs. Der måtte Woods slippe.

– På den første av de tre stigningene la jeg merke til at Ineos-rytterne ikke var på topp. Da sa jeg at vi måtte holde oppe presset, sier Pogacar.

Teuns holdt til slutt unna og kunne juble for sin andre etappeseier i Tour de France.

Dylan Teuns kunne løfte armene da han passerte målstreken, men det var Pogacar som overtok den gule ledertrøyen. Foto: Stephane Mahe / Reuters

30 kilometer før mål våknet endelig Tadej Pogacar. Bortsett fra da sloveneren vant onsdagens tempoetappe, har han vært ganske passiv i kampen om den gule ledertrøya.

Han fikk med seg Richard Carapaz, som er Ineos nye sammenlagtmann etter at kaptein Geraint Thomas har falt for langt bak i sammendraget. Carapaz måtte slippe den unge sloveneren tidlig, og Pogacar stakk med det fra sine største utfordrere.

Pogacar tok dermed over den gule trøya etter lørdagens etappe.