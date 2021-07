Her prøver TV 2-eksperten å motivere Boasson-Hagen – så måtte han bryte

Djokovic vant Wimbledon-finalen

Novak Djokovic vendte og vant mot Matteo Berrettini i Wimbledon-finalen. Med sin 20. Grand Slam-tittel tangerte han rekorden til Roger Federer og Rafael Nadal.

Med settsifrene 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 og 6-3 i søndagens finale, kunne serberen juble over å ha nådd en historisk milepæl.

Med sin sjette Wimbledon-tittel, i tillegg til ni triumfer i Australian Open, tre i US Open og to i Roland-Garros, topper han nå listen over flest Grand Slams på herresiden sammen med Federer og Nadal.

Den listen kan han fort toppe alene med nok en historisk seier i neste Grand Slam, US Open. (NTB)