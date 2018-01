– Jeg skjønner ikke helt at vi ikke kunne gå her nå, sier Martin Johnsrud Sundby.

NRK møtte skistjernen i det han gikk i mål etter sitt eget lille sprint-heat onsdag. Helst skulle han ha gått Tour de Ski-sprinten, men den ble avlyst på grunn av et forferdelig uvær i Oberstdorf.

Det både lynte, tordnet og haglet. Verst var det at trær blåste over ende, noe som var direkte farlig.

VINDFALL: Slik ser det ut i langrennsløypene i Oberstdorf etter uværet. Det er foreløpig uvisst om det blir renn her torsdag. Du trenger javascript for å se video. VINDFALL: Slik ser det ut i langrennsløypene i Oberstdorf etter uværet. Det er foreløpig uvisst om det blir renn her torsdag.

Iversen og Skar

Kvinnenes prolog ble gjennomført mens reklameskilt fløy gjennom lufta, og lenge forsøkte man også å få gjennomført herrenes prolog. Juryen flyttet først løypa ut av skogen, men valgte til slutt likevel å avlyse.

Dét er ikke Sundby enig i.

– Vi kunne fint gått her nå, det hadde ikke vært noe problem, sier han.

– Men trærne knakk ute i løypa?

– Ja, men der skulle ikke vi gå. De hadde jo lagt om løypa, sier Sundby.

– Var det en liten demonstrasjon at du var ute og gikk et eget heat her nå?

– Jeg er her for å gå harde økter og for å få gjennomkjøringer. Nå mistet jeg én, så da kunne jeg i hvert fall gå en halv-hard en.

Emil Iversen og Sjur Røthe trente sammen med Sundby etter avlysningen. Ifølge Sundby kommer han til å trene mer torsdag.

– Vi måtte ta en vanskelig avgjørelse. Vi forsøkte å få gjennom med herrenes renn også, men innså i minuttene før start at det ikke var mulig å garantere at det var trygt siden vinden hele tiden endret retning, sier renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, til NRK.

Uvisst hva som skjer torsdag

Ingvild Flugstad Østberg, derimot, er tydelig på at hun ikke likte seg på stadion i Oberstdorf onsdag.

– Var du redd for helsa?

– Ja, to sekunder før jeg gikk ut kom jo hele den firkanten blåsende over stadion og jeg hadde ikke lyst til å få noen skarpe reklameplakater over meg, sier Østberg og legger til:

– Dette var ikke det tryggeste jeg har gjort, det skal jeg innrømme

Få sekunder før kvinnens Tour de Ski-leder startet fløy en gigantisk oppblåsbar reklamekloss over løypa. Samtidig blåste det reklameskilt ukontrollert rundt på stadion.

FARLIG: Denne reklameklossen kunne fort ha truffet Ingvild Flugstad Østberg. Du trenger javascript for å se video. FARLIG: Denne reklameklossen kunne fort ha truffet Ingvild Flugstad Østberg.

Onsdagens sprint blir ikke flyttet, egentlig skal Tour de Ski fortsette med ti km og 15 km torsdag, men renndirektør Mignerey sier til NRK at det er helt uvisst hva som skjer med torsdagens løp.

Det skal nemlig gå i de samme løypene som uværet herjet med i Oberstdorf onsdag, og værmeldingen ser ikke bedre ut for torsdagen.

Sykdomsfrykt

Værprognosene i Oberstdorf for torsdag, da det etter planen skal gås fellesstart, ser ikke bedre ut enn for onsdagen.

I den norske langrennstroppen frykter man sykdom som følge av det dårlige været i Tour de Ski.

– Dette øker sjansen for sykdom. Det gjelder å få løperne raskt inn slik at de får på seg tørre skift mellom hver gang de er ute og blir våte. I dette været blir de bløte inn til beinet, sier landslagslege Petter Olberg til NTB.