Sundby sliter med selvtilliten: – Jeg kommer hit og er usikker på det meste

– Var det noe som skjedde sist helg? sier en ironisk Martin Johnsrud Sundby til NRK mens han gliser bredt.

Han er på plass torsdag for å trene litt i løypene før verdenscupen starter med minitour i Ruka fredag til søndag. Sundby kom en dag etter resten av troppen. Det ligger ingen dramatikk i det.

Brøt på Beitostølen

For humøret er tilbake selv om han er nødt til å ta seg en kveldstur i snødrevet og flomlysene inne på skistadion.

Den kjappe replikken og glimtet i øynene er også tilbake selv om han la bak seg en helsvart helg på Beitostølen for bare fire dager siden.

Først ved å bli nummer 31 på det som kanskje er favorittdistansen hans, nemlig 15 kilometer klassisk. Søndag brøt han rett og slett samme distanse i fristil. Sundby føk rett i bilen. Ingen fikk svar på hvorfor. Til og med trener Eirik Myhr Nossum ble bekymret.

SISTE FINPUSS: Martin Johnsrud Sundby med en drøy time lang økt i verdenscupløypene torsdag kveld. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Usikker på det aller meste

Sundby forteller i dag at han dro hjem fra Beitostølen som et eneste stort spørsmålstegn. Han legger ikke skjul på at han har hatt bedre bilturer hjem fra den nasjonale åpningen tidligere.

– Jeg har ikke noen supergod forklaring, heller. Det er et spenningsmoment inn i denne helgen her. Ting har funket bra på trening og jeg har hatt mye bra økter. Men så har jeg en fullstendig helsvart uke. Jeg skulle hatt den en uke før Beitostølen, sier Sundby.

– Jeg kommer hit og er usikker på det aller meste. Det er spennende på en måte. Men jeg skulle gjerne fått ørlite bedre svar for en uke siden.

Den siste uken har handlet om å finne grunner til at ting ble som de ble på Beitostølen.

– Jeg kunne sikkert gulpet opp mange grunner til at det ble dårlig. Men det ble bare ræva. Da må jeg dytte det til side, legge det bak meg og innse at jeg har nok en utfordring jeg må prøve å klare, sier Sundby – og innrømmer at helgen i Ruka blir svært spennende.

SLET SIST HELG: Sundby, her under rennet han brøt på Beitostølen søndag for fire dager siden. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Har ikke peiling

35-åringen har ingen forventninger til fredagens distanse i sprint klassisk. Han ser bare på det som en start på verdenscupsirkuset og en anledning til å få startnummer på brystet.

Lørdagens 15 kilometer klassiske intervallstart blir naturligvis en nøkkel for ham for å gå helt til topps i mini-touren som markerer starten på verdenscupen.

– Men jeg har et langt stykke å reise meg fra helgen på Beitostølen. Det er litt digg å komme inn og ikke ha peiling. Jeg lever på selvtillit – og det har jeg ikke mye av nå.

– Det hadde vært digg å slå under ifra nå. Men jeg har blitt såpass gammel nå at jeg tar disse tingene med relativt knusende ro. Jeg blir forbanna der og da og så sklir det over. Men det skaper et spenningsmoment inn i helgen her. Det blir jo som jeg har prøvd å fortelle meg selv, jeg sesongdebuterer i Ruka i år, sier Sundby – og smiler.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet fra langrennsåpningen på Beitostølen sist helg. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Forventer toppresultat

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller at han ikke blir fryktelig stressa av at en av løperne hans går noen dårlige skirenn.

Han tror Sundby blir mer stresset enn ham selv. Nossum viser nemlig til at eleven har slått tilbake rett etter noen dårlige konkurranser tidligere.

– Nå har det handlet om nullstille og være klar for å komme seg inn i konkurranseboblen.

– Hva forventer du denne helgen?

– At han blir bedre enn nummer 31 som i nasjonal åpning.

– Litt mer konkret, hvis det går an?

– Jeg håper han kjemper helt oppi toppen der på søndag, sier Nossum og smiler.

Verdenscupen i Ruka følger du på NRK1 eller NRK.no fra fredag til søndag:

Fredag: Sprint klassisk: Fra klokken 11:55.

Lørdag: 10 og 15 kilometer klassisk intervallstart: Fra klokken 09:40.

Søndag: 10 og 15 kilometer jaktstart fristil: Fra klokken 10:05.

