Sundby hyller Dyrhaug: – Han har hatt noen tøffe kamper med seg selv

– Bronsen er din! Bronsen er din, Niklas Dyrhaug, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da 29-åringen fra Tydal veltet seg ned i snøen i målområdet i Lahti.

Dyrhaug kjempet seg inn til bronsemedalje på 15-kilometeren i VM, bak hjemmevinneren Iivo Niskanen og norske Martin Johnsrud Sundby på sølvplass.

BRONSE: Kun Martin Johnsrud Sundby (f.v.) og Iivo Niskanen gikk raskere enn Niklas Dyrhaug på 15-kilometeren i VM. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Det er noe man drømmer om siden man begynner å gå på ski, så det er stort, sier han til NRK etter løpet.

Måtte velge etter vraking

Onsdagens jublende Dyrhaug sto i sterk kontrast til trønderen før mesterskapet begynte. Han ble vraket fra tremilen med skibytte, en avgjørelse han var forbannet over.

– Det føles veldig tungt og urettferdig. Jeg fikk vite det for to dager siden, og det har vært jævlig tøffe timer etter det, sa han til NRK etter vrakingen.

Isteden gikk landslagssjef Vidar Løfshus for Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Finn-Hågen Krogh og Sjur Røthe. Det endte med norsk sølv og bronse, samt 4.- og 6.-plass.

Dyrhaug forteller at han ga seg selv et valg midt i skuffelsen etter vrakingen.

– For meg føltes det veldig urettferdig der og da. Da kunne jeg grave meg ned og synes synd på meg selv eller plukke opp hansken og jobbe steinhardt for å få gå senere i mesterskapet, sier han.

HYLLES: Martin Johnsrud Sundby hyller Niklas Dyrhaug etter bronseløpet. Du trenger javascript for å se video. HYLLES: Martin Johnsrud Sundby hyller Niklas Dyrhaug etter bronseløpet.

Hylles av Sundby

Svaret som kom var av det overbevisende slaget, og imponerer sølvvinner Martin Johnsrud Sundby.

– Niklas har ligget lenge nå og ventet på å skulle konkurrere, og har hatt noen emosjonelle, litt tøffe kamper med seg selv siden uttaket til duatlon kom. Det er ganske kult at han er så sterk i hodet og så god til å jobbe med seg selv at han kommer her og leverer årsbeste, om ikke karrierebeste, sier Sundby.

Landslagstrener Tor Arne Hetland er storfornøyd med hvordan Dyrhaug har svart på vrakingen.

– Niklas er superhappy med å vise seg frem etter vrakinga på 30-kilometeren. At han da tar medalje i dag, det er knallbra av Niklas, sier han.

– Har han vist at han burde vært på tremilslaget?

– Han har i alle fall vist at han skulle gå denne 15-kilometeren.