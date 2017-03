Støttespillerne om Lagerbäck: – Det lukter fotball av ham

Så kan man selvsagt mene at de heller aldri ville sagt noe annet, men det er tydelig at svensken allerede har blitt en svært populær mann både blant spillere, trenere og støtteapparat på Ullevaal.

– En vanvittig fagmann det er veldig inspirerende å jobbe med. Det lukter fotball av ham, sier assistent Per Joar Hansen til NRK.

«Perry» var en av flere som raskt ble godt kjent med Lagerbäck da et tett samarbeid måtte til for å plukke ut en tropp til VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland. Den tidligere Island-sjefen innrømmet ved uttaket at Sander Berge var en av spillerne han knapt kjente til for to måneder siden.

Lagerbäck, assistent «Perry», keepertrener Frode Grodås, toppfotballsjef Nils Johan Semb og U21-sjef Leif Gunnar Smerud tok for seg en liste på 37 navn som endte opp med en 24-mannstropp (nå 23) til søndagens kamp i Belfast.

Så fire-fem kamper per dag

På veien dit satt Lagerbäck til «alle døgnets tider», ifølge ham selv, og så opp mot fem kamper per dag for å sette seg inn i norske spillere og norske landskamper.

«Perry» reiste rundt i Europa på noe som minnet om en interrail for å snakke med proffer i blant annet Belgia og Tyskland.

– Jeg har sett flere kamper enn noensinne. Det har vært mye for en gammel mann, sier Lagerbäck til NRK og ler.

– «Lasse» har gjort en formidabelt stykke arbeid. På kort tid gjorde han en gedigen jobb for å skaffe seg et godt bilde, sier «Perry».

Dialog med Smerud

Nils Johan Semb ble imponert over hvor god kontroll Lagerbäck hadde på Norge allerede før han startet opp i feburar.

– Lars har jobbet mange og lange dager med hovedvekt på å se spillere, tidligere landskamper og Nord-Irland. Han kom kjapt inn i det og fikk en god oversikt tidlig, men han kom også med et veldig godt utgangspunkt. Han har fulgt veldig godt med på norsk fotball, sier Semb til NRK.

Etter litt diskusjoner endte Lagerbäck opp med 19-åringen Sander Berge i sin tropp i Belfast mens Leif Gunnar Smerud fikk med Martin Ødegaard på U21-samling i Portugal der det fredag ble 1-3-tap.

– Jeg har lært litt om hvordan Lars tenker og han har lært hvordan jeg tenker. Vi snakker godt sammen. Han har hatt noen spørsmål, og jeg har hjulpet han så godt jeg kan. Dette er en kar som vet hva han holder på med, sier Smerud.