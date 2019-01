Stortalentet Blonz (18) bommer «aldri» – sprudlet i landslagsdebuten

Norge - Nederland 36 - 29 (16 - 15)

– Det var ekstremt gøy, oppsummerer unggutten selv.

For han var helt ukjent for de aller aller fleste da navnet hans ble lest opp som en del av den norske VM-troppen i Paris i desember, men da han fikk spille sin første landskamp mot Nederland i Gjensidige Cup, tok det ikke lang tid før Alexander Blonz viste akkurat hvorfor landslagssjefen lot ham få sjansen.

Den 18 år gamle 1. divisjonsspilleren til Viking kom inn etter drøye 20 minutter, og da målvakt Espen Christensen spilte en nydelig kontringspasning ned mot venstrekanten like før pause, kom også det første landslagsmålet – på lekkert vis.

– Jeg var litt nervøs for hvordan det første skuddet skulle gå før kampen, men da det satt, så var alle nervene helt bort, forteller han til NRK.

STRÅLTE: Alexander Blonz strålte mot Nederland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han var like sikker da han økte Norges ledelse gang på gang andre omgang.

– Farten hans fremover er virkelig en spisskompetanse, uttalte TV 2s ekspert Bent Svele da Blonz spurtet over banen og fanget opp en retur etter en norsk keeperredning.

Og da han satte inn sin femte scoring halvminuttet senere med en vakker lobb, reiste hele hallen seg. Like etter satte han inn sitt sjette i den virkelige debuten. Med sju mål ble han Norges toppscorer, og kåret til banens beste – i en kamp hvor Sander Sagosen ble hvilt.

– Jeg hadde ikke akkurat trodd det, nei, innrømmer Blonz etter drømmedebuten.

IDOL: Alexander Blonz var en populær mann i Nordstrand Arena Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Målmaskin

Det ble én skuddbom også, men ifølge statistikken er det vanligvis ikke mange av dem. Da Blonz fikk prøve seg på rekruttlandslaget i høst satte han 25 av 27 skudd i nettet. På 28 kamper for yngre landslag har han scoret imponerende 96 mål.

– Jeg vil helst ha 100 prosent, men jeg skal ikke bruke krefter på det, sier han – riktig nok tydelig oppgitt over skuddet som gikk utenfor.

Landslagssjef Christian Berge hadde på forhånd lovet Blonz spilletid, både i oppkjøringen og VM. Han var meget imponert over nykommeren, som neste sesong spiller for Elverum.

– Han er en uredd, frekk liten kantspiller, som har masse selvtillit. Han minner meg om noen andre unggutter som er blitt veldig, veldig gode. Han har attityden til noen av de aller beste, sier Berge – uten å ville navngi andre spillere.

– Han kommer til å bli vanvittig god.

– Det er utrolig gøy å høre. Jeg får prøve å bli en av de aller største da, sier Blonz og flirer.

EN I GJENGEN: Blonz (nummer 71) ble gratulert av lagkameratene etter drømmedebuten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Skal svi å være unggutt

Selv om kun et fåtall av lagkameratene kjente til Blonz, som har franske aner, lot de seg raskt imponere på denne ukens første treninger.

– Det går ikke an å gjøre en bedre debut, mener Espen Lie Hansen, som lover at resten av gjengen «tar overraskende godt vare» på nykommeren.

– Vi burde kanskje herjet litt mer med ham, for det skal svi litt å komme opp som unggutt, så jeg kan ta på meg det ansvaret og kjøre litt «jokes» med han etter hvert. Han må få kjørt seg litt, sier Lie Hansen og flirer.

Som et eksempel forteller at de tidligere har pleid å gi mesterskapsdebutantene ny hårsveis, men at det ble satt en stopper for det da han ville gi Magnus Abelvik Rød en «munkesveis» i forrige VM.

– Det var noen som fikk dårlig samvittighet og sladret, så jeg fikk ikke fullført det. Jeg får prøve noe annet nå, forteller han.

Norge spiller sin siste oppkjøringskamp før VM mot Brasil søndag kl. 18.15. Kampen vises på TV 2. Laget VM-åpner mot Tunisia 11. januar.