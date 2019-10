Stormester om Carlsens snuoperasjon: – Jeg hadde vært redd

– Det var som å vekke en sovende tiger, eller en sovende bjørn, sier amerikanske Yasser Seirawan, kommentator under VM i fischersjakk.

Amerikaneren er selv stormester, og legger ikke skjul på at han håper Caruana vinner VM-semifinalen. Etter to dager innrømmer han at det ser stygt ut.

– Jeg hadde vært redd hvis jeg hadde vært Caruana. Han (Magnus Carlsen) spiller så bra. Du føler deg nesten hjelpeløs uansett hva han gjør. Du er dømt til å tape når Magnus spiller så bra som han gjør, sier stormesteren til NRK.

EKSPERT: Yasser Seirawan. Foto: JØRUND WESSEL CARLSEN / NRK

Spektakulært

Etter første parti mandag ble Carlsen hyllet av NRKs ekspert Torsten Bae, som mente det var et historisk bra parti.

– Jeg er ikke uenig. Jeg vet ikke om det er perfekt, men jeg ser ingen dårlige trekk her. Med en gang Caruana gjorde et dårlig eller unøyaktig trekk, var han der, sier Seirawan.

Under sendingen ble Seirawan gang på gang rystet over Carlsens presise angrepsspill, mens Caruana brukte lang tid på å bestemme seg og slet med å forsvare brikkene.

– Det er strategisk veldig komplekst. Carlsen finner masse fine ideer, og får belønning for det med at det dukker opp finesser underveis. Det er noe verdensmester Capablanca sa, at hvis du spiller strategisk riktig, blir du belønnet. Da får du gjøre noen spektakulære springerhopp mot slutten, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

VM-DUELL: Fabiano Caruana mot Magnus Carlsen Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Jeg håper at tigeren sovner

Det gjenstår en dag av semifinalen i VM i fischersjakk. Tirsdag møtes Caruana og Carlsen til åtte partier. Først skal de spille fire partier «rask hurtigsjakk». Deretter er det lynsjakk og eventuelt armageddon for å avgjøre hvem som skal til finale.

Carlsen leder 7,5-4,5 etter to dager.

– Det må være deprimerende for Caruana å ligge så langt bak. Carlsen har overtaket psykologisk og på resultattavlen, sier Tarjei Joten Svendsen, journalist i Matt & Patt og chess.com.

Alle ekspertene NRK pratet med etter dag to har Carlsen som klar favoritt. Men amerikanske Seirawan har et halmstrå som kan gi Caruana-seier.

– Etter at tigeren våknet har han vært så skjerpet. Nå håper jeg at tigeren sovner igjen, sier han med et smil.