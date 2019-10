Carlsen i VM-ledelse etter oppvisning: – Ett av de beste partiene vi har sett

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana: 7,5-4,5

Magnus Carlsen så ut til å vinne begge dagens VM-partier i fischersjakk, men måtte nøye seg med remis i parti to.

Til tross for at han stod best i det andre partiet, var det det første partiet som fikk Torstein Bae til å ta frem de store ordene om Magnus Carlsen.

– Dette ser ut til å være et av de beste partiene vi har sett i fischersjakk. Vi mangler udødelige partier i fischersjakk, men dette partiet vil virkelig stå igjen etter VM. Det er briljant spill. Magnus utspiller sin motstander, kommenterte Bae.

Carlsen selv smilte godt da han møtte NRK etter partiet.

– Jeg tror det gikk mye på at jeg fikk en stilling fra åpningen som var strategisk veldig fordelaktig for meg. Når man står veldig godt strategisk, pleier taktikk å hjelpe også, sier Carlsen.

Sliter du med å forstå reglene i fischersjakk? Her kan du lese om dem.

Caruana gjorde tabbe

I det første partiet gjorde Caruana en liten tabbe i det 18. trekket. Han spilte tårnet frem, og plutselig var det et voldsomt overtak for Carlsen.

Carlsen satte seg tilbake i stolen, stirret ut i luften og tenkte i lang tid.

Nordmannen fant det rette trekket, han satte en bonde rett i slag, men Caruana kunne ikke ta bonden – da ville han endt med å tape en offiser.

Dermed måtte Caruana finne en annen forsvarsplan.

TABBE: Fabiano Caruana klarte ikke å finne de rette trekkene i det første partiet. Dermed ligger han tre poeng bak Magnus Carlsen før den siste dagen av VM-semifinalen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Han tør ikke ta den giftige bonden. Det var en rett avgjørelse, hvis ikke hadde han nok tapt partiet. Dette er meget farlig for Caruana, mente NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Men noen god forsvarsplan fant aldri amerikaneren. Carlsen byttet av viktige brikker og fant de rette trekkene gang på gang. Dermed måtte Caruana kapitulere etter 37 trekk.

– For et parti dette er av Magnus! Han spiller glimrende nå, kommenterte Bae.

Se hvorfor Torstein Bae mener dette partiet er så bra:

Torstein Bae analyserer det tredje partiet Du trenger javascript for å se video.

​​​​

Så oppgitt ut

Også i det andre partiet startet Carlsen solid. Etter 22 trekk stod Carlsen under med to bønder, men likevel viste pila et solid overtak til nordmannen.

– Dette kan være et nytt mesterverk av Magnus Carlsen. Det ser ut som om Magnus kommer til finalen nå, kommenterte Bae.

Men etter hvert klarte ikke Carlsen å finne de rette trekkene. Litt oppgitt måtte han slå ut en hest og fjerne brikker fra brettet. Det endte med remis, men Carlsen er altså i førersetet før den siste dagen av semifinalene i VM i fischersjakk.

– Det første partiet var bra, andre parti var ganske dårlig. Jeg skal ikke klage etter at jeg tok første parti. Å lede er mer enn jeg kan forvente, sier Carlsen til NRK etter dagens partier.

Selv om han er fornøyd med dagen totalt sett, var han ikke helt fornøyd med det siste partiet.

– Det er gøy å spille når det går bra. Det er alltid sånn at når jeg spiller, så er jeg litt halvsur når jeg spiller dårlig. Så dere får bare tilgi meg det, sier Carlsen.

– Er du halvsur nå?

– Ja, sa Carlsen. Med et lite smil om munnen.

Test deg selv: Klarer du sjakkoppgavene?

Slik avgjøres semifinalen

Carlsen leder altså 7,5-4,5 før tirsdagens hurtig- og lynsjakkpartier.

Tirsdag spilles det først fire partier med hurtigsjakk. Der får man to poeng for seier og ett poeng for remis.

Deretter spilles det fire partier med lynsjakk. Der får man ett poeng for seier og et halvt poeng for remis.

– Det kommer til å bli veldig annerledes. Jeg gleder meg til å spille med en annen tidskontroll, sier Fabiano Caruana.

I den andre semifinalen leder Wesley So 9–3 mot Jan Nepomnjijatsjij. Dermed kan det gå mot at Carlsen møter So i VM-finalen som begynner på torsdag.

NRKs sending ser du i opptak her: