Storhamar-trener knallhardt ut mot hockeypresidenten – anklages for «svakt lederskap»

Først i en Twitter-melding natt til tirsdag etter at Storhamar tapte den avgjørende finalekampen mot Frisk Asker.

«At du i timene før den avgjørende finalen går ut i media og tar stilling, tydelig antyde min rolle i dette og indirekte hevde min skyld til hets, er bemerkelsesverdig svakt lederskap. Men helt på linje med hva jeg forventet meg», skrev Storhamar-trener Fredrik Söderström.

– Jeg kjenner en viss sorg over at det har gått i en retning hvor det fremstår som at jeg er problemet. Med uttalelsen fra presidenten, får jeg den følelsen, utdyper han overfor NRK.

Hets og dommer som trakk seg

Han snakker om de siste dagers store «snakkis» i Hockey-Norge. Frisk Asker og Storhamar har spilt finaler i sluttspillet. Mandag ble det hele avgjort da Frisk vant en dramatisk kamp.

Men også opptakten til kampen var preget av stor dramatikk.

SKUFFET: Fredrik Söderström. her etter mandagens avgjørende sluttspillskamp. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

For Roy Stian Hansen skulle dømme mandagens oppgjør. Han trakk seg imidlertid i «tolvte time».

Begrunnelsen var hets mot Hansen selv og hans familie på grunn av en rekke avgjørelser i kampene i finalespillet. I dette bildet er også Hansen oppført som dommer fra nettopp Storhamar IL, noe som har gjort det til en merkelig situasjon.

Det er dette som er Söderström store ankepunkt mot dommeroppsettet i finalekampene. Han uttalte seg også kritisk om dette til Hamar Arbeiderblad underveis i finalespillet. Hockeypresident Tage Pettersen mente dette var uttalelser som skulle vært usagt.

– Skyter seg selv i foten

Svensken sier til NRK at han påpeker et fundamentalt problem når man velger en dommer fra Hamar og en fra Asker. Han presiserer at begge dommerne er bra, gode mennesker, «men som utsettes for en urimelig og ulempelig situasjon».

– Når jeg har fremført kritikken så har man valgt å se på det som at jeg har påvirket folk som har passert alle grenser. Å true og trakassere dommere er fullstendig uakseptabelt. De som kjenner meg, vet at det ikke ligger i min kritikk.

– Nå slår man tilbake mot meg, og det kan jeg leve med, men jeg synes det er uheldig og at de skyter seg selv i foten. Det det i bunn og grunn handler om, synes jeg, er at forbundet med dommersjefen i spissen har valgt feil strategi. Og dessuten ikke fulgt det opp på riktig måte. Det synes jeg er «ulykkelig» for norsk hockey.

Saken fortsetter under bildet.

FINALETAP: For Storhamar. Her fra mandagens avgjørende finalekamp. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ikke håndtert på en god måte

– Vil du gå så langt som å si at hockeyforbundet i administrasjonen er uprofesjonelle?

– Jeg vil si at norsk hockey har fantastisk potensial, mange dyktige og flotte mennesker. Men dessverre kommer mange av dem i skyggen på grunn av at man ikke har godt lederskap.

– Du la ut en litt syrlig Twitter-melding i natt i retning av presidenten. Står du fortsatt inne for det?

– Ja da, absolutt. Mannen som er i den posisjonen, som jeg i grunn har stor respekt for, ikke har håndtert de siste dagene på en god måte. Rett før en avgjørende finale går ut i media og mer eller mindre antydet at mine kommentarer etter kampen har ført til at dommeren har blitt utsatt for trakassering og hets. Det skrev jeg i natt på Twitter og det sier jeg nå. Jeg synes det er en uheldig måte å forsøke stå opp for norsk hockey.

Skal evaluere etter påske

NRK har forelagt kritikken for ishockeypresident Tage Pettersen. Hans umiddelbare kommentar er at han nå ønsker at påsken senker seg og at de senere får sette seg ned og evaluere sluttspillet når feriedagene er over.

Han sier imidlertid at han forstår at det har vært mye meninger i «kampens hete», men at de måtte håndtere situasjonen rundt dommeren som trakk seg da den oppstod mandag formiddag.

ISHOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Skulle vært usagt

På spørsmål om hva han synes rundt Söderströms antydninger om at hockeypresidenten fremstiller det som at treneren er problemet, og som har ført til dommerhetsen, svarer Pettersen slik:

– Jeg tror ingen har til hensikt å legge skylden på Söderström. Jeg har vært opptatt av norsk hockey sitt omdømme og var tydelig i går på at noen av uttalelsene til Söderström etter lørdagens kamp skulle vært usagt.

– Men den situasjonen som oppstod med dommeren og hans nærmeste innbefatter jo veldig mange, derfor prøvde jeg å være generell i mine kommentarer, sier ishockeypresidenten.