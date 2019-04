Frisk Asker – Storhamar: 3–2 (4-2 i kamper)

– Det betyr alt. Det er min 16. sesong, jeg har ikke vunnet NM før. Det er det her vi trener for hver eneste dag og hvert eneste år. Det er helt sjukt, sier en nærmest gråtkvalt Petter Kristiansen til NRK.

Det var nettopp han som fikk lirket inn den avgjørende scoringen i overtiden. Storhamar var i utgangspunktet store favoritter i sluttspillet. Frisk kom kun på femteplass i grunnserien, men har altså vært Norges beste lag i sluttspillet.

– Vi hadde troen etter hvert. Jeg syns vi har spilt på oss tro og selvtillit underveis i sluttspillet, sier Kristiansen.

Tidenes yngste vinner

I det siste sekundet av ordinær spilletid, mens Frisk Asker hadde pucken og ventet på at tiden skulle renne ut, pådro Storhamars Aaron James Irving seg en to minutters utvisning for et slag med køllen.

Den utvisningen skulle vise seg å bli avgjørende. For i det Irving kom ut på isen igjen, dunket Frisk Askers Kyle Bonis mot mål, og Kristiansen fikk styrt den inn. Dermed sikret underdogen sin første NM-tittel på 17 år.

Frisk-spillerne med gullhjelmer og kongepokalen etter seieren mot Storhamar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Samtidig ble Frisk-trener Jan André Aasland tidenes yngste trener som vant sluttspillet i norsk hockey. Han overtok laget midt i sesongen, etter en trå start på seriespillet.

– Jeg har egentlig ikke gjort så veldig mye. Vi bestemte oss for å stramme til litt i det defensive. Hele gruppen var enige og kjøpte konseptet. Vi har fått inn glede og engasjement. Det tror jeg er grunnen til at det gikk som det gikk, sier Aasland til NRK.

– Hva sa du til gutta før kampen?

– At vi måtte tørre å spille. At vi hadde klart å sette oss selv i en så god posisjon, det var det ikke mange som hadde trodd før vi kom hit, det var veldig bra. Man har jo troen på at man skal få det til. Hvor realistisk det var, det er en annen diskusjon, sier Aasland.

Vunnet seks av syv overtidsperioder

For første gang siden 2002 er Frisk Asker norgesmestere i ishockey. Det til tross for at favorittene Storhamar tidvis kjørte over Asker-klubben.

Frisk Asker-spillerne jubler og feirer med bøtta etter NM-gullet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det var veldig deilig. Jeg syns vi har litt problemer i den andre perioden. I den tredje føler jeg vi har god kontroll. Vi har spilt syv overtidsperioder i sluttspillet og vunnet seks av dem, så vi tenkte at vi kunne ta det, sier Frisk-keeper Dahlberg til NRK etter kampen.

Etter kampen tok det naturligvis av i Askerhallen.

– Jeg husker ikke det siste målet, det var totalt blackout. Det forsvinner helt i en gledesrus. Jeg får reflektere litt gjennom uken, så går det kanskje opp for meg også, sier Aasland.