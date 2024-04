Det bekrefter han overfor Adressa.

– Det koster for mye, sier 43-åringen til avisen om hvorfor han gir seg.

– Det er bare det, hva skal jeg si, når du ligger på over 150 reisedøgn i året, så blir belastningen høy. Det har vært utfordrende, og jeg ønsker å bruke tiden min på mine nærmeste fremover, fortsetter Kveen.

Han har vært kvinnelandslagets trener sammen med Sjur Ole Svarstad siden 2022. Kveen har tidligere vært Petter Northugs trener.

TRENERDUO: Kveen og Svarstad. Foto: NTB

Nå gir han seg bare ett år før VM på hjemmebane i Trondheim. Kveen hadde i utgangspunktet kontrakt ut neste sesong.

Avgjørelsen kommer kort tid etter at kvinnelandslaget rundet av årets sesong. I løpet av vinteren tok kvinnene fem verdenscupseire - alle av Kristine Stavås Skistad som står utenfor landslaget.

Kveen mener at han har utøvernes tillit og at det ikke er sportslige årsaker til at han nå går av.

– Når en skal gå inn i en så viktig sesong, krever det at trenerne har maksimalt med engasjement og et batteri som er fulladet. Jeg vet det vil kreve mye, og jeg kan ikke fortsette med den følelsen som jeg sitter med i dag. Nok er nok, sier han til Adressa.

Landslagssjef Ulf Morten Aune opplyser til avisen at de umiddelbart vil lyse ut stillingen på jakt etter Kveens erstatter.