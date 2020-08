Sterkt preget Iversen brast i gråt etter spørsmål om Northugs dobbeltliv

Iversen brast i gråt midt i et NRK-intervju etter at 29-åringen ble nummer tre under sprinten i Aure på dag to av Toppidrettsveka. Iversen fikk blant annet spørsmål om hvordan han opplevde fredagens pressekonferanse og ikke minst detaljene Petter Northug røpet fra sitt liv.

Dobbeltlivet ingen i langrennsmiljøet kjente til etter at den tidligere skikongen la opp.

– Jeg skal ikke uttale meg om hva som er lurt at Petter skal gjøre. Det får han finne ut selv. Men døra vår er åpen, han har vært en kanonviktig brikke for meg i min karriere og vist vei. Så døra er åpen ... Alle i Skiforbundet er glad i Petter, sier Iversen.

Så strømmet tårene midt i intervjuet. De to har en lang historie sammen. Først da Northug var unge Iversens skiløper-forbilde. Senere som lagkamerater med en helt spesiell kjemi. De siste fem-seks årene har de delt minner også utenfor skisporet.

– Han har fortsatt noe å tilføre?

– Ja, det er ikke vil om det. Han har fått til mye.

– Er du lei deg?

– Ja, jeg er vel det. Jeg er ikke noe glad. Men jeg har troa på at det kan bli bra, sier Iversen.

PREGET: Emil Iversen, her i samtale med NRK etter fredagens sprint i Aure. Foto: Ole Martin Wold

Festet og brukte kokain tre til fem ganger i uken

Under pressekonferansen på et hotell i Trondheim fredag, la Petter Northug alle kortene på bordet. Han erkjente at han hadde et rusproblem. Han fortalte om kokain og dop under hard festing. Spesielt hard festing på sommertid.

Ved siden av jobb som ekspertkommentator og egen merkevare har Northug hatt et liv som har vært holdt skjult, selv for de aller nærmeste.

Fredag innrømmet han at det har blitt mye «hard festing». På det meste flere ganger i uken.

– Det har vært festet tre-fire-fem ganger i uka og det er brukt alle dagene, sier Northug om kokainbruken i de verste periodene.

NEDSTEMT: Petter Northug så mye ned i bordet under fredagens pressekonferanse. Foto: Morten Andersen / NRK

– Hadde ingen anelse

Mangeårig treningspartner og lagkamerat Niklas Dyrhaug har også et nært forhold til Northug. Han sier at han har hørt mange rykter om Northug etter at han la opp, men rusproblemet kom brått på.

– Jeg hadde ikke anelse om det. Jeg visste om fester, men derifra til at det er dop i bildet ... Det hadde jeg ikke anelse om. Det er sjokkerende, men jeg er mest glad for at han innrømmer å ha et problem, sier Dyrhaug til NRK.

OVERRASKET: Niklas Dyrhaug, her fra sprinten på Toppidrettsveka fredag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Northug flyttet til Oslo i fjor, og møtene har derfor vært sjeldnere den siste tiden.

– Det er et helt feil miljø for meg å ha vært i. Et miljø jeg har søkt til på grunn av spenningen. Jeg ser i ettertid at det har vært helt feil vei å gå, sier Northug.

Han sier at han selv oppsøkte miljøet etter karriereslutt og at han tok kokain første gang i januar 2019. Han presiserer at han kun har brukt dop i forbindelse med «hard festing».

– Det er ikke sikkert det har vært gunstig for meg, jeg har ikke taklet overgangen som jeg burde ha taklet da jeg la opp. Jeg skulle gjerne ha gjort ting annerledes, men det er vanskelig å tenke på det nå, sa Northug om flyttingen fredag.

I fremtiden skal han være mer i Trøndelag, og Dyrhaug strekker ut en hånd for å hjelpe kameraten ut av krisen.

– Jeg kommer til å støtte ham uansett, håper han hadde støtta meg og. Man kaster ikke en god venn under bussen, han har erkjent det nå og er klar på at han søker proff hjelp, sier Dyrhaug.

– Jeg har fått bra støtte fra skimiljøet, det kommer alltid til å være en del av livet mitt, sier Northug om skimiljøet.

VIL BRYTE: Petter Northug sier at han har oppsøkt miljøer som ikke har vært gunstige for ham. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Flere var bekymret

I en liten sal på et hotell i Trondheim fortalte Northug at han skal være mye sammen med familie og den nærmeste kretsen fremover. Han meddelte at flere har vært bekymret for ham, men vil ikke gå nærmere inn på bekymringsmeldingene.

– Det har vært bekymring, men jeg har fornektet og levd et annet liv på siden enn det de har trodd. De har hatt mistanke, sa Northug til pressen fredag.

Ifølge Northug har det ikke vært noen fra landslaget eller Norges Skiforbund som har bekymret, men «personer i innerste krets».

– Er det mange mennesker du må bryte kontakten med?

– Jeg må endre livsstil, gjøre forandringer, være med andre folk og ta grepene. Det må jeg gjøre med en gang.

Northug kunne ikke svare på hvor mye penger han har brukt på kokain siden januar 2019. Da han ble pågrepet hadde han 40.000 kroner i kontanter i bilen. De ti grammene med kokain som ble funnet i leiligheten har en verdi på rundt 10.000 kroner.

– Kunne livsstilen ført deg i økonomiske problemer?

– Nei, det tror jeg ikke. Men det kunne ha blitt hvis jeg ikke hadde blitt stoppa.