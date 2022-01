– Blytung beskjed i går. Men jeg har falt og reist meg tidligere, og det skal jeg gjøre igjen, skriver Krüger på Instaram.



I innlegget deler han et bilde av seg selv, samt bilder fra 30-kilometeren med skibytte i Pyeongchang i 2018.

Den gang falt han på vei ut fra stadion like etter start, men kom seg inn i løpet igjen og ble til slutt olympisk mester.

– Tusen takk for alle hyggelige meldinger. I'll be back, skriver han.

BINGO: Nå er det helt tilfeldig hvem som blir smittet, mener Erik Valnes. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK



– Veldig tung beskjed

Erik Valnes får tankene vekk fra det smittekaoset det norske landslaget for tiden lever under. Men når han returnerer til hotellet kommer tankene tilbake om at han kan være nestemann ut.

Mannen fra Sørreisa i Nord-Norge er stort sett alltid blid. Men nå er det bare alvor.

Valnes medgir at ting endret seg torsdag kveld.

Der smitten i landslaget har begrenset seg til trener Arild Monsen og dameløperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå, kom sjokkbeskjeden for et snaut døgn siden: Simen Hegstad Krüger hadde også testet positivt for korona.

– Det var en veldig tung beskjed å få, sier Valnes til NRK, tydelig preget av situasjonen han og de norske OL-utøverne i langrenn lever i for øyeblikket.

– Fritt vilt

HARDØKT PÅ PROGRAMMET: For Erik Valnes, her i solskinnet i Monte Pana fredag morgen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Sammen med Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg og Hans Christer Holund trente Valnes fredag i langrennsløypene i solskinnet i Monte Pana, bare noen minutter unna utforløypene i Val Gardena. Samtlige kjørte en tøff økt.

Tankene var for første gang borte fra smittefrykt og en mulig tapt OL-billett. Men etter oppvarming, noen tøffe intervalldrag og nedgåing, forteller Valnes åpenhjertig om hva slags tanker han gjør seg om dagens situasjon.



– For å være ærlig så hadde jeg et ordentlig håp om at vi hadde fått den siste positive og at det skulle slutte med de tre første. Jeg følte det ble en ny vending nå, da Simen skulle ryke.



– Det viser egentlig bare at nå er det helt fritt vilt. Nå er det totalt bingo og lotteri her, sier Valnes.

FERDIG FOR DAGEN OG HJEM PÅ HOTELLET: For Hans Christer Holund og Emil Iversen, her etter fredagens trening i Monte Pana. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Gløden forsvant

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum brukte morgen og formiddag på å være sjåfør og sitte i telefon. Han så nesten ikke et minutt av treningen til de fem landslagsgutta. Alt handler om å planlegge for ulike scenarier. For nå kan alt skje.

Nossum forteller riktignok om en litt bedre dag enn i går, men at han har med en gjeng som fortsatt er preget. Trening er den beste mentale medisinen, sier han til NRK.



– Hvordan har Simen det nå?



– Han er selvfølgelig fryktelig lei seg. Dette var et OL som passet han veldig godt. Det er en veldig kjip situasjon, men selvfølgelig kjipest for han, sier Nossum til NRK.



TØFT: Langrennstrener Eirik Myhr Nossum forteller om en gjeng som var langt nede i går. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Ingen vet hvor smitten i langrennsleiren kommer fra, og Nossum innrømmer at det har vært en tøff uke mentalt.



– Lufta går litt ut av ballongen en periode, spesielt i går. Det var mange som var nedfor og gløden har blitt litt tatt bort, forteller langrennstreneren.

Vil ikke ha oppfølging

På torsdag mente flere eksperter at utøverne burde få profesjonell hjelp i situasjonen de befinner seg i. Det mener Nossum er veldig individuelt fra person til person.





PUST I BAKKEN: For Erik Valnes på fredagens økt i Italia. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det viktigste er å ha gode personer å prate med, og det kan jo være Ola og Kari Nordmann det. Bare at man får pratet med personer som står nært. Det er tøft å stå i det her, sier langrennstreneren.

Erik Valnes vil ikke ha profesjonell hjelp før OL starter.

– Foreløpig har jeg ikke hatt behov for det. Jeg føler vi takler dette ganske bra, og det er for så vidt greit å kjøre noen treningsøkter og gjøre noe litt annet enn å stirre i veggen.

– Så får vi heller bare ta en positiv prøve hvis en plutselig skulle teste positivt. Skjer det, ja så er det kjørt da, men vi får nå bare forberede oss så godt vi kan, sier Valnes.