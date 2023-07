Sterke reaksjoner på VM-reporterens homofilispørsmål

Det var under Marokkos pressekonferanse dagen før VM-åpningen mot Tyskland, at en BBC-reporter tok mikrofonen og stilte spørsmålet:

– I Marokko er det ulovlig å være i et homofilt forhold. Har dere noen homofile spillere på deres lag og hvordan er livet for dem i Marokko?

FIFAs representant brøt da inn og sa at dette var et politisk spørsmål og at man kun skulle stille fotballrelaterte spørsmål.

Ghizlane Chebbak under pressekonferansen der hun fikk spørsmålet fra BBC-reporteren. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Det ble en liten diskusjon mellom journalisten og FIFA-representanten mens Marokkos kaptein, Ghizlane Chebbak, så spørrende ut i salen. Hun vekslet et blikk med treneren før hun så ned i bordet og begynte å le.

Deretter fikk en annen journalist ordet.

Måtte beklage

Imidlertid var det andre journalister i rommet som reagerte skarpt utad på BBC-reporterens spørsmål.

– Fra et skadereduserende perspektiv er det ikke et passende spørsmål for en spiller og ville satt spillerne selv i fare, skrev Steph Yang, reporter i The Athletic, på Twitter.

Nouhaila Benzina kan bli historisk som den første spilleren med hijab i et verdensmesterskap i fotball. Her sammen med lagvenninnene før kampen. Hun var ubenyttet reserve. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Den muslimske CBC-reporteren Shireen Ahmed, som var på samme pressekonferanse, reagerte også.

– Reporteren var helt ute av retning, meldte Ahmed på Twitter.

Hun la til at det å stille spørsmålet til treneren eller kapteinen var unødvendig.

– Spørsmålet ble avvist av FIFAs medierepresentant, men burde ikke ha blitt stilt, skrev reporteren.

Det har kommet en rekke reaksjoner på Twittermeldingene til journalistene, som også går hardt ut mot BBC-reporteren.

NRK har forsøkt å få kontakt med BBC-reporteren uten hell. Natt til tirsdag har en talsmann fra BBC også beklaget spørsmålet.

– Vi anerkjenner at dette spørsmålet var upassende. Vi hadde ikke noen intensjon om å skape harme eller fortvilelse, sier en ikke navngitt BBC-person til CNN.

Marokko spilte sin første kamp noensinne i kvinnenes VM i fotball. Det endte med 0–6 tap mot Tyskland. Her er Tyske Melanie Leupolz og Marokkos Anissa Lahmari i duell under kampen. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Risikerer fengsel

I Marokko risikerer homofile fengselsstraff på inntil tre år, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty.

Mari Norbakk, forsker ved Chr. Michelsen Institutt, ser hvor vanskelig dette spørsmålet var for Marokkos lagkaptein og trener.

– Spørsmålet som stilles sier jo at homofili er forbudt. Dersom hun hadde svart på spørsmålet, så hadde det vært å «oute» homofile lagvenninner. Det ligger i sakens kjerne at det er problematisk, sier Norbakk til NRK.

Mari Norbakk, forsker ved Christian Michelsen Institutt Foto: Chr. Michelsens Institutt

Hun påpeker at det er bra at man har en kritisk tilnærming til homofiles rettigheter.

– Men så handler det også om hvem som får spørsmålet. Dette er spørsmål som skal stilles i bilaterale samtaler mellom andre land og Marokko, ikke til spillere på et fotballag, sier Norbakk og legger til:

– Dette er et spørsmål som ikke kommer til mannlige fotballspillere. Spørsmålet blir stilt fordi det gjerne er en underliggende idé om at kvinnelige fotballspillere er skeive, fordi fotball anses som en «maskulin» sport. Jeg syns det er et gjennomgående problematisk spørsmål.

Historisk deltagelse

Marokkos kaptein sa på pressekonferansen at alle spillerne er klar over hvilket historisk øyeblikk det er for landet at kvinnelandslaget deltar i VM.

– Vi er beæret over å være det første arabiske landet som deltar i VM for kvinner, sa Chebbak

Mandag tapte laget 0–6 mot Tyskland i deres første kamp i VM.

Det ble for øvrig satt skarpt søkelys på homofiles situasjon i Qatar i forbindelse med Fotball-VM for herrer i 2022.

NRK avslørte i forkant av mesterskapet at flere VM-hoteller nektet homofile å bestille rom. Det til tross for FIFA-presidentens løfte om at alle var velkomne til Qatar.