Sterke reaksjoner etter at noen brukte laserpenn mot Schmeichels ansikt

TV-kanalen ITV viste onsdag kveld bilder av et grønt lys på Schmeichels ansikt før Harry Kane satte den avgjørende straffen, og dermed sikret England plass i EM-finalen.

Etter bildene å dømme er det uklart om keeperen faktisk er klar over situasjonen, og han reddet da også det første skuddforsøket.

Men som de fleste vet måtte den danske keeperen gi en skjebnesvanger retur til Harry Kane.

Og selv om målet fikk hjemmepublikum til å synge av begeistring, vekker bildene av det som antagelig er et forsøk på å distrahere Schmeichel, sterke reaksjoner flere steder.

Midtstopper Jannik Vestergaard sier også til Ekstrabladet at han så laserpenner i bruk flere ganger i løpet av kampen.

– Hvis noen lyste med en laserpenn på Schmeichel, burde de bli utestengt på livstid, skriver den tidligere Liverpool-spilleren Stan Collymore på Twitter.

Flere av de store britiske avisene har omtalt hendelsen, deriblant The Telegraph.

Fox Sports kaller det en idiotisk handling. Og i Manchester Evening News kaller de den som står bak for «idiot fan». Også ESPN har omtalt det som skjedde.

Kasper Schmeichel reddet Kanes straffe, men måtte gi retur. Foto: Frank Augstein / AP

– Idioter

Danske aviser er naturlig nok også opptatt av episoden. B.T. forteller om et voldsomt raseri på sosiale medier etter kampen.

«Patetisk», «skandale» og «utrolig» er noen av ordene som blir brukt, ifølge den danske avisen.

Programleder for ITV, Mark Chapman, oppdaget laserlyset i kanalens fotballsending. Han fordømmer den ukjente gjerningsmannen.

– Uansett hvem de er, er de idioter. Vi kan bare håpe at det ikke forstyrret Kasper Schmeichel, for det fortjener han ikke, sier han.

Episoden fant sted like etter at England fikk sitt svært omdiskuterte straffespark. Raheem Sterling gikk ned i feltet etter nærkontakt med Joakim Mæhle og Mathias Jensen, men mange mente at det var en svært billig straffe.

Kasper Schmeichel trøster en ulykkelig Joakim Mæhle etter tapet. Foto: Laurence Griffiths / AP

Oppgitt trener

Like i forkant av straffesituasjonen var det i tillegg to baller på banen samtidig - uten at dommer avbrøt kampen. Det gjorde det ekstra vanskelig for den danske treneren Kasper Hjulmand å akseptere nederlaget.

– Fem sekunder før Sterling løp forbi den ekstra ballen var jeg borte ved fjerdedommeren for å si fra om at det var en ball for mye på banen. Ved en annen anledning var de raske med å stoppe spillet da det var to baller på banen, sa Hjulmand på pressekonferansen etter kampen.

Han var også dypt uenig i dommerens vurdering av straffesituasjonen.

– Jeg kan simpelthen ikke se at det skulle være straffe. Det var helt tydelig at han (Sterling) lot beinet henge. Jeg vet hvordan det lyder etter et tap, men den følelsen har jeg, kommenterte treneren.

Uansett, det er England som er finaleklare. I søndagens finale møter de Italia. Den kampen vises på NRK.

