Situasjonen «alle» nå snakker om skjedde på tampen av 1. ekstraomgang.

Raheem Sterling kom seg rundt på kanten, og gikk etter hvert i bakken. TV-bildene viste at Sterling gikk enkelt overende, men de viste også noe annet: I det aktuelle angrepet lå det nemlig to baller på banen samtidig.

Danmark-sjef Kasper Hjulmand trakk selv frem at det på et tidspunkt var to baller på banen da Sterling fikk straffe.

Det irriterte ham, ifølge dansk TV 2.

– Mange ting gikk mot oss, sier Hjulmand.

– Jeg har lyst til å prøve å fortelle hvordan jeg har det om et døgn. Vi er dypt skuffet. Det blir avgjort under disse omstendighetene. De ødelegger en kamp på et minutt med to baller på banen og en billig straffe. Vi er veldig skuffet, utdyper Hjulmand på pressekonferansen etter kampen.

Poenget er også plukket opp av flere britiske tabloidaviser.

«Avgjørelsen skapte kontroverser da dommer Danny Makkelie feilet å stoppe spillet med to baller på banen», skriver avisen The Mirror.

Tidligere eliteseriedommer Per Ivar Staberg fulgte kampen onsdag kveld. Han la også merke til at det var to baller på banen rett forut for Sterlings straffesituasjon.

Overfor NRK er Staberg klar:

– Det skal blåses av med to baller på banen. Men den ballen hadde ikke innvirkning på spillet, slik jeg ser det, sier Staberg til NRK.

Dem tidligere toppdommeren sier at dommerne vanligvis skal stanse spillet og fjerne ballen i slike situasjoner, men har likevel forståelse for at det ikke skjedde.

– Det er nok en del dommere som ville blåst av, men jeg synes det er helt greit, sier han.

BILDEBEVISET: Raheem Sterling passerer både danskene og en annen ball før han går i bakken innenfor 16-meteren. Foto: TV 2 / Skjermdump

Kontroversiell

Selv om dommeren ikke blåste for to baller på banen, var det altså mange som reagerte at han blåste for straffespark.

– Sterling faller veldig lett, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Staberg mener også straffesparket er av den billige sorten.

– Det er jo kontakt der, men det er det som er som jeg vil karakterisere som «soft» straffespark, sier han.

Schmeichel reddet først straffesparket fra Kane, men spissen var først på returen og sendte England opp i 2-1.

Raheem Sterling gikk i bakken og fikk straffespark. Den blir nå heftig debattert. Foto: PAUL ELLIS / Reuters

Den avgjørende straffen skaper nå opphetet debatt.

– Denne vil bli diskutert, sa NRK-ekspert Jon Knudsen.

– Hvis VAR ikke skal gripe inn på denne, vet jeg ikke hva man skal gripe inn på, tilføyde NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

– Forstår det ikke

Tidligere i kampen hadde Harry Kane trolig blitt snytt for det som kunne se ut som en enda tydeligere straffespark.

– Når den på Kane ikke blir straffe, men den på Sterling blir straffe, er det noe jeg ikke forstår. Eventuelt noe de i VAR-rommet ikke forstår, skrev Mjøndalen-trener Vegard Hansen på Twitter etter 2-1.

Kasper Schmeichel måtte trøste Joakim Mæhle etter kampslutt. Foto: Laurence Griffiths / AP

Onsdagens triumf på Wembley gjør at det er i ferd med å ta fullstendig av på balløya.

England har aldri før kommet lenger enn semifinale i EM, og sist gang de vant et stort mesterskap var i VM i 1966. Faktisk har de heller aldri spilt finale i EM eller VM siden 66.

«55 years of hurt», som engelskmennene er så glade i å si, kan snart være historie.

Her jubler Kane for scoringen som ga 2-1 i ekstraomgangene. Foto: CARL RECINE / Reuters

«It's coming home?»

11. juli kan Gareth Southgates mannskap skrive seg inn i historiebøkene for alltid som tidenes første engelske lag som vinner EM, og kampen går attpåtil på hjemmebanen Wembley.

Det er kanskje ikke så rart at engelske fans sang «It's coming home» for full hals etter kampslutt.

For Danmarks del fikk EM en bråstopp i semifinalen, men danskene har for langst vunnet hjertene til fotballsupportere over hele Europa likevel.

Mesterskapet begynte som kjent på verst tenkelig vis da lagets stjernespiller Christian Eriksen falt om med hjertestans på høydramatisk vis i premieren mot Finland, en kamp danskene attpåtil tapte da den ble fullført samme kveld.

Men Simon Kjær og co. slo voldsomt tilbake og fikk til slutt et svært minneverdig EM.

England jublet for scoring på Wembley onsdag kveld. Foto: Laurence Griffiths / AP

Rekord – så smalt det

Jordan Pickford tok mot Danmark rekorden som den England-keeperen som har stått lengst uten å slippe inn mål. Da det sto 0-0 etter 25 minutter passerte han Godon Banks' 720 minutter uten baklengs, skriver statistikkbyrået Opta.

Men brått var det stopp. Cirka fem minutter etter rekorden ble satt fikk Mikkel Damsgaard og Danmark frispark på 25 meter. Den danske 21-åringen benyttet like godt anledningen til å banke ballen i mål med et fantastisk skudd.

– Det der er helt vilt. Han demonstrerer den vanskeligste skuddteknikken som finnes, sa Brede Hangeland på TV 2 etter scoringen.

Han og Alsaker påpekte på lufta at de, mens reprisene gikk i pausen, la merke til danskenes finurlige grep før frisparkmålet.

– Det sto tre danske i muren og bevisst stengte siktlinjen til Pickford, påpekte Hangeland.

Mikkel Damsgaard med fantastisk frisparkscoring Du trenger javascript for å se video.

Akkurat da Mikkel Damsgaard startet tilløpet flyttet de tre danske spillerne seg noen skritt til høyre og blokkerte utsikten til Pickford. Det grepet betalte seg. Foto: TV 2 / Skjermdump

– Uvirkelig redning

I det 37. minutt fikk England og Raheem Sterling en enorm sjanse til å utligne. Et innlegg fant Sterling foran mål, men Kasper Schmeichel hindret scoring.

– En helt uvirkelig redning, sa Øyvind Alsaker på TV 2.

Minuttet senere måtte selv den danske keeperkjempen gi tapt. Harry Kane fant Bukayo Saka i fin posisjon, og unggutten slo et hardt innlegg foran mål. Der var Simon Kjær hardt presset og satte ballen i eget mål.

Om han ikke hadde gjort det, ville Sterling scoret rett bak, og Kjær sto dermed for EMs 11. selvmål.

Simon Kjær setter ballen i eget mål Du trenger javascript for å se video.

Harry Maguire var nær å sende England i ledelsen ti minutter ut i andre omgang da han steg til værs og headet mot mål, men Kasper Schmeichel vartet opp med en strålende redning.

Kane-straffe?

Drøye 15 minutter før slutt ropte Wembley på straffe da Kane sparket borti et dansk bein og gikk i bakken i egen boks. Dommer Danny Makkelie dømte imidlertid frispark utover, og en VAR-sjekk ga heller ikke Kane medhold i at han burde få straffespark.

– Hvorfor er ikke det straffe? Kane treffer jo ballen og blir tatt, skriver tidligere landslagsspiller Mini Jakobsen på Twitter om situasjonen.

Kane får ikke straffe Du trenger javascript for å se video.

Flere mål ble det ikke i ordinær tid, og kampen gikk dermed til ekstraomganger.

Etter 102 minutter ropte Wembley igjen på straffe da Sterling så ut til å bli felt av Mathias Jensen.

Det fikk de medhold i av dommeren, og Harry Kane avgjorde kampen med sin 2-1-scoring.

Kane sender Wembley til himmels Du trenger javascript for å se video.

Nå gjenstår det bare én kamp før EM er ferdigspilt for denne gang. Finalen spilles på Wembley 11. juli.