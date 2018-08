Start-keeperen ble liggende etter et sammenstøt, og fikk behandling i flere minutter før han ble fraktet til sykehus i ambulanse.

Sammenstøtet skjedde i sluttminuttene, og kampen ble stoppet i over et kvarter før Håkon Opdal erstattet Deumeland og den kunne spilles ferdig.

Det var i det 87. minutt at Deumeland kolliderte med lagkamerat Eirik Wichne og ble liggende nede for telling. Tyskeren tok Lars Vilsviks innlegg med begge hender, men landet åpenbart så forkjært at han trengte medisinsk hjelp.

SMELL: Jonas Deumeland ble liggende nede etter at han kolliderte med kagkamerat Eirik Wichne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Blir minnet på å sette ting i perspektiv

Med nakke- og ryggskader tar man ingen sjanser. Deumeland ble flyttet over på en båre og kjørt til sykehus med ambulanse.

– Jeg ser ikke hva som skjer. Jeg vet bare at det var noe med nakken og håper det går bra med han, sier en preget Start-trener Kjetil Rekdal til NRK før han fortsetter:

FORTVILET: Start-trener Kjetil Rekdal var tydelig preget av den stygge skaden til lagets tyske keeper Jonas Deumeland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Jeg vet at det ikke så fryktelig bra ut. Jeg skal ikke begynne å gi noen prognose, men det er bare å vente på hvilke meldinger vi får utover kvelden. Slike ting gjør at man blir minnet på å sette ting i perspektiv. Vi har kriget her som ville dyr i 90 minutter for å holde håpet om å overleve. Og så skjer det her ... du får noen andre tanker da, sier Rekdal.

Takker Godset for hjelpen

– Hva tenker du når du ser en spiller forlate banen i ambulanse?

– Det er slike situasjoner man håper man ikke slipper å se fra både sine egne og motstandernes spillere. Det er jo dessverre slik at noen ganger smeller det. Han tok vel et innlegg og rygget og kolliderte med en annen spiller, så det var jo et uhell.

Rekdal forteller at Stars fysioterapeut dro rett til sykehuset for å få en bedre oversikt over situasjonen, og skryter av hvordan hjemmelaget tro til da uhellet var ute.

– Det må sies at vi fikk fantastisk hjelp av Strømsgodset.

Godset-trener Bjørn Petter Ingebrigtsen sier situasjonen bare er trist.

– Jeg håper at det går bra med han. Jeg har ikke helt kontroll på hva som skjedde, men det så ikke så bra ut. Det er veldig kjedelig, og gjør noe med stemningen på stadion også, sier han til NRK.

Poengdeling

Oppgjøret endte med poengdeling etter at Kevin Kabran sendte Start i ledelsen med 32 minutter på klokken. Målet gjør at Start-spilleren står med fem seriemål denne sesongen. Ti minutter før slutt scoret Jakob Glesnes for Strømsgodset, med et susende langskudd som vil komme godt opp på kåringene av årets mål i eliteserien. Langskuddet føk opp i lengste kryss. Deumeland kastet seg etter ballen, men fikk aldri noen fingertupper på den.

– Jeg er veldig fornøyd med første omgang, da er vi det beste laget ut på der. Vi forsvarte oss bra, og kontret bra. Vi leder egentlig fortjent 1-0, men så blir det tøffere i andre omgang. Strømsgodset har et jevnt trykk på oss. Så scorer de fra 40 meter og det er jo selvfølgelig utur for oss, mener Kjetil Rekdal.