Opprørt Solbakken langer ut mot Drillo-uttalelse: – Bare tull

– Vi møtte faktisk et relativt dårlig dansk lag, etter min mening, som ikke imponerte, verken offensivt eller defensivt, sier Egil «Drillo» Olsen i TV 2-studio.

De uttalelsene får landslagssjef Ståle Solbakken til å reagere etter 1–3-tapet på Brøndby stadion.

– Jeg hører at Drillo sier i studio at det var et svakt dansk lag. Det er bare tull, sier Solbakken til TV 2.

– Det er det vi gjør dem til også. Det er ikke slik at hvis vi dominerer banespillet, så er det fordi Danmark er svake. Danmark er et veldig godt lag som dominerer banespillet mot alle, fortsetter han.

Hvem er du enig med? Egil «Drillo» Olsen Ståle Solbakken Ikke enig med noen av dem. Vis resultat

– Negativ måte å se fotball på

På pressekonferansen etter kampen fikk Solbakken igjen spørsmål om uttalelsen til Drillo.

– Det er prinsippet. Da kan du aldri vinne. Hvis Danmark spiller bra, så er Norge dårlig? Hvis Norge spiller bra, så er Danmark dårlig? Hva er poenget med å spille mot noen da?

REAGERER: Ståle Solbakken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Da vi hadde veldig lange gode perioder i andre omgang, da er Danmark et dårlig lag? Men Danmark er et godt lag de første 20, eller er det bare fordi vi er dårlige da òg? Det er en veldig negativ måte å se fotball på.

– Plager det deg?

– Nei, det plager ikke meg, men det må plage de som har det sånn, sier Solbakken.

Konfrontert med Drillo-uttalelsen om et svakt dansk lag sier landslagskaptein Martin Ødegaard dette til NRK:

– Ja, men det er jo på grunn av oss. At vi gjorde mye bra. At vi var bedre enn dem. Å komme hit å få de til å se svake ut er et godt tegn, men da er det ekstra kjipt at det ikke holder til seier eller i hvert fall uavgjort, sier Ødegaard.

Se pressekonferansen med Ståle Solbakken etter kampen her:

Pressekonferanse med Ståle Solbakken etter Norge-tapet Du trenger javascript for å se video.

På alle de tre norske baklengsmålene mot Danmark, var det Norges forsvar- og keeperspill som fikk skylden.

– Forsvarsspillet var ikke godt nok. Det skal altfor lite til å score på det norske laget, og sjansene og målene de slapp til var av den svært billige sorten. Samtidig som de ikke klarer å sette sjansene sine offensivt, sier NRK-ekspert Jonas Grønner og fortsetter:

– Det vi fikk servert her i kveld er et godt bilde på hvorfor Norge ikke skal til EM.

NORSK NEDTUR: Kaptein Martin Ødegaard (i midten) og de norske spillerne depper etter kveldens første baklengs. Du trenger javascript for å se video. NORSK NEDTUR: Kaptein Martin Ødegaard (i midten) og de norske spillerne depper etter kveldens første baklengs.

– Helt uforståelig

Danmark skal på sin side til EM, og i sin generalprøve før mesterskapet var det de som kom best i gang. Allerede etter drøye ti minutter ble festklare dansker sendt til himmels på Brøndby stadion.

Da satte Pierre-Emile Højbjerg inn 1–0 bak Ørjan Nyland, etter et angrep der danskene hadde trykket på i det norske feltet.

At vertene i det hele tatt hadde fått den muligheten, fikk Norge-back Marcus Holmgren Pedersen skylden for etter å ha opphevet offsiden i oppbyggingen av angrepet.

SLAKTES: Marcus Holmgren Pedersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Helt uforståelig backspill av Marcus Holmgren Pedersen. Der er det stopperne som skal sette linja. Han har ingen verdens ting å gjøre der, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Du ser frustrasjonen til midtstopperne når de plutselig ser at de har en back langt bak seg som opphever den offsiden. Det må koke fullstendig inne i hodet til Ståle Solbakken når han står og ser på den type forsvarsspill, fortsetter Mathisen.

Etter kampen erkjenner Solbakken at 0–1-målet var det som først og fremst plaget ham.

– Det er full kontroll og så velger Marcus å løpe etter mannen sin. Vi spiller rendyrket sone og han blir plutselig italiener og følger mannen sin bak offsidelinja vår. Det tror jeg Marcus vet hva jeg tenker om. Det kan man ikke gjøre og da er det fortjent at man får et mål imot, sier Solbakken.

Ti minutter senere doblet danskene da 199 centimeter høye Jannik Vestergaard steg til værs etter et hjørnespark og stanget inn 2–0.

SUVEREN I LUFTA: Jannik Vestergård knuser de norske spillerne i luften og stanger inn 2–0 for Danmark. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

VAR-annullering

Etter pause jobbet Norge seg inn i kampen igjen, og halvveis ut i omgangen jublet Erling Braut Haaland for reduseringen.

De norske spillerne fikk ballen til midtsirkelen og gjorde seg klar til å jakte utligningen. Så fikk den franske dommeren Stéphanie Frappart beskjed fra VAR-rommet om å gå bort til skjermen.

Etter et par repriser ble det norske målet annullert siden Frappart mente at Morten Thorsby i offsideposisjon forstyrret spillet.

– Mister faktisk helt lysten til å se fotball når vi får dette servert av VAR, og det gjør fryktelig vondt, skriver tidligere landslagsspiller og storscorer Thorstein Helstad på X.

Ødegaard-kunst

Haaland og Norge måtte imidlertid ikke vente lenge før de kunne juble igjen, og denne gangen ble scoringen tellende.

Martin Ødegaard skrudde perfekt pasningen rundt det danske forsvaret og perfekt til Haaland. Jærbuen rundet Kasper Schmeichel og satte inn sitt 31. landslagsmål.

– En av de sykeste pasningene som er slått på dansk jord noensinne, sier Mathisen.

– Den var helt sinnssyk. Haaland har jeg sett veldig mye, så jeg vet hvor god han er, men å se Ødegaard live er helt utrolig. Han er så god i fotball. Det er helt utrolig å se på ham spille fotball, sier Leo Skiri Østigård til NRK.

Ødegaard selv var mer ydmyk i ordbruken.

– Det var en bra pasning, sier Ødegaard.

– Mathisen sier det var en av de beste pasningene slått på dansk jord?

– Det vet jeg ikke. Det har vært mange gode spillere her, så det skal ikke jeg snakke om. Men ja, det var et fint mål og en bra pasning. Så kunne vi hatt enda flere. Vi hadde vel en til der rett før som ble annullert på en rar måte føler jeg, så det var surt.

I stedet for norsk utligning kom i stedet nok et baklengsmål på overtid. Nyland spilte ballen rett til danskene på egen halvdel og Yussuf Poulsen fastsatte resultatet til 3–1.

– Det er akkurat dette vi har snakket om så mange ganger med det norske landslaget. Det er så dumt at dette skjer gang på gang, sier Grønner og fortsetter:

– Kritikerstemmene øker når man gjør sånn som dette gang på gang på gang. Man jager utligningen på slutten av kampen, og så får man heller en giganttabbe og en til i sekken. Utrolig unødvendig og bittert for oss som har norsk blod i årene.