EM i fare grunnet pølsevann

Roer Nils Jakob Hoff står i fare for å miste EM etter at han sølte pølsevann på låret under en fjelltur, melder Bergens Tidende. Bergenseren pådro seg annengradsforbrenning, og med bare to uker til EM i Glasgow risikerer han å måtte stå over.