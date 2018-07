Boasson Hagen om Cavendish: – Det er ikke sånn at jeg jubler for at han er ute

Cavendish kom fort i trøbbel, og falt så langt bak teten at det tidlig ble stilt spørsmål om sjansene for deltakelse i resten av Touren.

I store deler av etappen var han bak den antatte tidsfristen, og da den ble fastsatt til 31 minutter og 25 sekunder hadde han ikke sjanse. Dermed er det snipp snapp snute for årets Tour De France-eventyr for mannen med 30 etappeseire.

Med spurtkanonen vekk kan det åpne nye sjanser for lagkamerat Edvald Boasson Hagen i flere av etappene som gjenstår. Uten at den sindige nordmannen tar av for det.

– Det er ikke sånn at jeg jubler for at han er ute. Det er synd når han ryker, men da får jeg prøve å ta ansvaret, sier Boasson Hagen til NRK.

Ikke planlagt

Han sier han ikke så for at dette skulle skje med kollegaen i Team Dimension Data, hvor også Mark Renshaw nå er ferdig.

– Mark hadde jo en tøff dag i går også, men jeg tar dag for dag og hadde ikke lagt noen plan for at han skulle ryke ut.

– Når det ikke er noen andre som gjør det bedre enn meg er jeg komfortabel med det. Jeg gleder meg til å få noen muligheter, og jeg får ta de jeg får, sier Boasson Hagen.

NY SJEF: Edvald Boasson Hagen ser lagkameratene falle fra, og nye muligheter for seg selv. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Om det blir så mange av dem er han ikke skråsikker på.

–Det er ikke så veldig mange sjanser enn de flate. Det er enten flatt eller veldig mange bakker i touren, sier Boasson Hagen.

Lov å være optimist

Heller ikke NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg ser noen grunn til å ta av med én gang.

– Før vi roper hipp-hurra og tror på ny etappeseier til Edvald må vi huske på at formen ikke har vært så bra så langt, sier han før han legger til at det likevel må være lov å være optimist.

– Jeg er ikke så sikker på at han vinner en spurt per nå. Men det trodde vi ikke i fjor heller hvor han ikke vant en spurt, men på en bruddetappe. Vi er bare halvveis, det er en del muligheter igjen på etapper som er flate eller litt kupert. Så får vi håpe han får litt støtte fra det som er igjen av laget.

– Litt som forventet

Alexander Kristoff klarte i likhet med Boasson Hagen tidsfristen med fire minutter etter en hard etappe han selv medgir at han slet. Det klarte ikke Marcel Kittel som var knepne 12 sekunder for sen, og dermed er han i likhet med Cavendish ferdig for denne gang. Nordmannen er ikke overrasket over at flere av de beste spurterne fikk så store problemer at det falt helt av.

– Det var litt forventet når jeg så hvordan de var i går, sier Kristoff.

Geraint Thomas vant etappen foran Tom Duimolin og Chris Froome, og tar over den gule ledertrøyen.