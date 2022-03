Sprintkometens oppgjør med ledelsen: Hevder trener ga beskjed om å ikke lage noe styr etter vraking

I et Instagram-innlegg torsdag morgen forteller Helland Larsen om hvordan han har opplevd vinteren der han har vært både ut og inn av landslaget. Om en kommunikasjon og kultur som har påvirket ham som utøver. Helland Larsen skriver:

«Jeg har fått klar beskjed av landslagstreneren om å ikke lage noe styr ut av dette, men nå som flere modige utøvere har vært på banen med sin frustrasjon, ser jeg at det jeg opplever føyer seg inn i et mønster som ikke inviterer til verken kommunikasjon eller motivasjon».

23-åringen forteller at han ble vraket til verdenscupen i Drammen torsdag. Han legger til at han verken ble kontaktet før eller etter uttaket. Helland Larsen gikk verdenscup i Lahti sist helg og røk ut i prologen.

Begrunnelsen fra sprintlandslagstrener Arild Monsen var at han med et slikt resultat «ikke er med videre»

.

KUN SLÅTT AV KLÆBO: Thomas Helland Larsen, gir Johannes Høsflot Klæbo en klem etter at de to endte på første- og andreplass under sprinten på Lillehammer i desember denne sesongen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Risikerer å bli frosset ut

Derfor kjenner Helland Larsen seg godt igjen i Ragnhild Hagas beskrivelse av skiledelsen onsdag kveld, der hun mener Espen Bjervig og trenerne bedriver en «bruk og kast»-mentalitet.

«Det kan se ut til at utøvere som tar opp ting internt, ytrer seg eller stiller spørsmål risikerer å bli frosset ut. Ekstra utsatt er man også dersom man ikke allerede er en del av det gode selskap. Fra mitt perspektiv er dette et ledelsesproblem», skriver Helland Larsen.

Kristine Stavås Skistad er blant dem som har likt innlegget til Helland Larsen. Hun støtter sine langrennskolleger.

– Jeg er stolt av han og Haga som står opp for seg selv. Jeg forstår dem veldig godt, sier Skistad.

– Det er sant det de sier. Det er vel det, fortsetter hun.

– Er det en ukultur i Skiforbundet når vi snakker om kommunikasjon?

– Ja, absolutt.

Også Ane Appelkvist Stenseth har fått med seg kritikken mot trenere og ledelsen. Hun synes synd på utøvere som Helland Larsen og Haga.

– Man må jo ta vare på dem. For min del har jeg god dialog med dem, og jeg kommuniserer bra med dem. Jeg er sikkert litt på hugget selv. Men er vanskelig for meg å si hva som har skjedd, sier Stenseth.

– Dette er alvor?

– Ja, det er det. Det må tas noen samtaler internt om hva som bør gjøres fremover.

– Håpløst for meg å forsvare sånt

NRK stilte sprintlandslagstrener Arild Monsen en rekke spørsmål om Helland Larsens knallharde kritikk og vurderinger. Han er nemlig på plass under verdenscupen i Drammen torsdag. Han fikk blant annet spørsmål om det stemmer at han ba Helland Larsen ikke lage noe styr rundt vrakingen.

FÅR KRITIKK: Sprintlandslagstrener Arild Momsen, her under verdenscupen i Drammen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg har ikke lest det. Det blir håpløst for meg å forsvare sånt, men jeg skal snakke med ham. Jeg ber om all mulig respekt for at jeg står i Drammen med tolv utøvere og fokuserer på det.

– Det er ganske alvorlig at han sier at du ikke vil at han skal lage noe styr?

– Det har jeg ikke noen kommentar til.

– Kommer du til å kommentere i løpet av dagen?

– Nå tar vi det her, sier Monsen og viser til sprintkonkurransene i Drammen sentrum.

– Fryktelig trist at de ikke kan ta det direkte med oss

Også langrennssjef Espen Bjervig er på plass til verdenscuprennene på norsk jord. Han forteller at han ikke har snakket med Helland Larsen og sier 23-åringen ikke har henvendt seg til ham med sine utfordringer.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her under OL i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg vil prate først med ham for å uttale meg om det han skriver.

– Hva synes du om at utøvere mener dette om dere?

– Det er fryktelig trist at de ikke kan ta det direkte med oss, og at de tar til Instagram og andre sosiale medier for å ta opp det de opplever som frustrasjon. Det er mye som kan bli bedre, men jeg setter pris på at de tar dette direkte med de det gjelder og ikke gjennom medier.

– Han skal visst ha tatt dette opp med Arild Monsen...

– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har ikke pratet med Thomas.

– Vi kan sikkert gjøre det også bedre

– Har dere mye å gå på med kommunikasjon med unntak av de 22 utøverne dere driver med på elitenivå i det daglige?

– Vi kan alltid bli bedre på mange ting. Kommunikasjon er sikkert en av tingene vi kan bli bedre på. Det er mye følelser i et slikt uttak. Det er mange som vil gå og ikke får gå. Vi kan bli bedre på mange.

– Føler du dere tar godt nok vare på utøverne utenfor elitelaget?

– Vi kan sikkert gjøre det også bedre. Nå er det sånn at vi har elitelagene våres, 12 løpere på rekruttlag, 12 løpere på juniorlag, og så har vi regionslag med cirka 50 utøvere som også er med i driftingen. Det er ganske stor gruppe med utøvere vi følger opp.