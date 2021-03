Sportssjef kalles inn på teppet etter brudd på smittevernregel

– Dette er ikke lov. Vi vil se på saken. Ivar vil bli fremlagt dette og forklare seg. Deretter vil vi avgjøre utfall, sier renndirektør Lasse Ottesen til NRK når han ser bildene fra pressesonen.

Han forteller at han har gitt klare beskjeder om at de eneste gangene du ikke må bruke munnbind, er når du hopper eller går på ski.

KLAR: Renndirektør for kombinert i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Lasse Ottesen. Her avbildet i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

Ottesen er klar på at FIS kan sanksjonere mot utøvere og nasjoner som ikke følger reglene. Der er retningslinjene til FIS-toppen klare:

– Brudd på koronareglene kan medføre at vi trekker akkrediteringen til vedkommende, som betyr at man ikke får adgang til arenaen.

Sportssjef Ivar Stuan har ingen problemer med at FIS vil ettergå saken.

– Det er fint. Det er helt i orden, sier Stuan.

– Jeg forstod det som at det er greit. Jeg tar gjerne en prat med ham, fortsetter Stuan.

Sportssjefen opplyser at han fikk beskjed internt om at det var valgfritt å ha på munnbind akkurat under intervjuer.

– Jeg skal sørge for å sette det på meg. Jeg skal ta den straffen jeg får, sier Stuan, som understreker at han selv uansett har ansvaret.

– Selvfølgelig. Jeg har hatt munnbind overalt ellers. Når vi har mixed sone er det to meters avstand, og avstanden er jo det viktigste. Jeg tenkte meg ikke om. Det er rart at ingen har sagt noe til meg, som har gått der i fire dager. Hverken presse eller FIS. Jeg har jo vært intervjuet i fullt dagslys, sier Stuan.

Flere tok av seg munnbind

Onsdag ble det kjent at Halvor Egner Granerud har testet positivt for koronaviruset og reiser hjem fra VM-byen. I etterkant har flere reagert på slurving med smittevern under hoppernes pressekonferanser.

Nå viser det seg altså at mange ledere og utøvere ikke alltid har overholdt regelen om bruk av munnbind i VM-arenaen.

NRK har gått gjennom en rekke intervjusituasjoner, og både sportssjef Stuan, sportssjef Clas Brede Bråthen, Robert Johansson, Maren Lundby og Jørgen Graabak er blant de som tar av seg munnbindet i intervjusituasjon.

NRK har ikke funnet intervjusituasjoner der Granerud intervjues uten munnbind.

I smittevernprotokollene står det eksplisitt at munnbind skal brukes «i alle områder ved arenaen».

«During the event it is mandatory wearing a face mask in every area of the venue. No exceptions!», heter det i arrangørens smittevernprotokoll.

– Bare å legge seg flat

Når NRK gjør Clas Brede Bråthen oppmerksom på at han har tatt av seg munnbindet, svarer han først at han har fått klarsignal fra ledelsen i FIS om at det er greit.

Sportssjefen husker imidlertid ikke navnet på vedkommende, og Bråthen tar ansvaret når NRK leser opp utdrag fra smittevernprotokollen.

– Hvis jeg har gjort noe feil, tar jeg ansvaret for det. Jeg ønsker ikke å legge skylden på noen andre. Det beklager jeg selvfølgelig. Det har aldri vært min intensjon å gjøre noe som bryter med reglene. Jeg har alltid spurt den som intervjuer om det er greit, bare fordi den personen ikke skal føle ubehag. Hvis dette er noe jeg har gjort feil, er det bare å legge seg flat for det, sier Bråthen.

SELVKRITISK: Hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det kan jeg garantere at ikke kommer til å skje igjen. Jeg har tolket det annerledes gjennom sesongen, men ønsker ikke å gi ansvar til noen andre, sier Bråthen.

– Dette gjelder også noen utøvere. Har det vært dårlig kommunikasjon, eller har dere ikke satt dere godt nok inn i protokollen?

– Hvis jeg har gjort feil, så har jeg ikke gjort jobben min. Det er det jeg kan si om det, sier Bråthen.

NRK tar selvkritikk

Skipresident Erik Røste ble også intervjuet av NRK uten munnbind lørdag 27. februar.

Røste forklarer at han ble opplyst av NRKs reporter om at det var valgfritt med munnbind i pressesonen.

– Det er riktig at jeg har blitt intervjuet av NRK en gang under VM i Oberstdorf. Det var etter hoppdelen av kombinert for kvinner, og hvor NRK var de eneste til stede i mix sonen. Etter at NRK sin reporter informerte meg om at det var valgfritt med munnbind i mix sonen under intervju, tok jeg av munnbindet i de to minuttene som intervjuet varte, forklarer Røste.

BLE INFORMERT OM AT DET VAR GREIT: Skipresident Erik Røste hadde ikke på seg munnbind da han ble intervjuet av NRK. NRKs reporter informerte om at det var greit.

NRKs teamleder i Oberstdorf, Janne Fredriksen, forteller at NRKs reporter videreformidlet informasjon fra sportssjef Ivar Stuan, som også var i pressesonen.

Stuan skal ha opplyst til NRKs reporter at det var greit for utøverne å ta av seg munnbindet.

– I ettertid ser vi at vi burde latt Skiforbundet bekrefte dette selv. NRK er kjent med at smittevernprotokollen har et tydelig krav for bruk av munnbind av mediene, sier Fredriksen.

Stuan sier det er godt mulig at han ga den beskjeden til NRKs reporter, fordi han var overbevist om at det var lov.

– Jeg har i god tro trodd at det var mulig under intervju, sier Stuan.

Langrennssjef Espen Bjervig vil ikke ha noen formening om det norske hoppere og kombinertutøveren har gjort med eller uten munnbind i bakken.

For langrenns del sier han dette:

– Vi har tolket regelverket dithen at vi skal ha på oss masker hele tiden på arenaområdet, med unntak av de som holder på med skitest eller når utøveren konkurrerer, sier Bjervig til NRK.