Det melder Skiforbundet i en pressemelding.

– Jeg er veldig trist, men føler meg helt ok med lettere symptomer, sier Granerud.

Granerud skulle egentlig hoppe kvalifisering i stor bakke i morgen.

Han bekrefter selv at han er smittet.

– Dette betyr åpenbart at mitt VM er over, det er synd, men sånn er livet noen ganger. Og det viktigste er nå å komme tilbake med full styrke igjen, skriver han på Instagram.

– Jeg føler meg litt uvel, men jeg har det bra. For meg viser dette hvor viktig det er å være forsiktig og jeg føler at jeg har gjort alt jeg kan for å unngå å bli smittet, men det er fortsatt mulig, skriver han.

– Jeg pratet med ham i går. Da fortalte han at han hadde mottatt en positiv hurtigtest, og at den testen da måtte følges opp med en ny test. Det er den testen han da har fått svar på i dag tidlig og som også har vært positiv, sier pappa Svein Granerud til NRK.

Hvordan var han da du snakket med ham?

– Han er stort sett ganske rolig og fattet, og det var han i går også. Han håpet så klart at hurtigtesten var feil, men han var innstilt på at VM var over.

– Ufattelig surt

Dette betyr at Graneruds VM er over, og han drar fra mesterskapet uten individuell medalje, men han tok sølv i miks-konkurransen.

– Det er ufattelig surt, så klart. Men vi får glede oss over at det har vært en fantastisk sesong allerede. Vi har jo drømt om VM-gull hele vinteren, men han sa selv at VM er en bonus. Alt tyder på at han vinner verdenscupen sammenlagt nå, sier pappa Granerud.

De skulle egentlig hatt en pressekonferanse onsdag formiddag, vel og merke uten Granerud, men den er avlyst likevel.

NRK har vært i kontakt med mediesjef for hopplandslaget Steinar Bjerkmann, men han har ingen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med landslagstrener Alexander Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen.

MØTTE PRESSEN: Så sent som i går møtte Granerud pressen med sin medieansvarlig Steinar Bjerkmann. Foto: Lise Åserud / NTB

Hvem som er i karantene og hvem som kan stille i konkurranser videre er foreløpig ikke kjent.

Så sent som i går var Granerud på pressekonferanse med Maren Lundby. Slik så det ut i går sammen med Steinar Bjerkmann.

Men det skal ikke stå på testingen i landslaget. Granerud avslørte at han hadde blitt testet mange ganger denne sesongen. Utøvere, media og øvrige i VM tar hurtigtest annenhver dag.

– Et sted mellom 35 og 40, har Granerud sagt om antall koronatester.

Når en utøver er smittet, sier FIS-protokollen at utøveren skal isoleres og holde seg til nasjonale retningslinjer.

«The FIS Event Task Force» vil gjøre utøveren oppmerksom på sine forpliktelser. I samsvar med nasjonale autoriteters prosedyrer vil dette kreve umiddelbar isolasjon og selvkarantene og redegjøre for kontaktpersoner fra de siste 72 timene.

PÅ PRESSETREFF: Halvor Egner Granerud avbildet på et pressetreff i Oberstdorf i går. Senere på dagen testet han positivt på en hurtigtest. Foto: NRK

Fantastisk sesong

Hoppsirkuset har blitt preget av koronasmitte tidligere. Østerrike og Polen har blant annet blitt utsatt for smitte. Da Polen slet med smitte før jul, sa Stöckl dette om rutinene i eget lag:

– Jeg tror våre utøvere er veldig flinke når de er hjemme. Det er en fordel at Norge har innreisekarantene, så man møter ikke folk, spesielt i juletiden. Jeg ser hvor seriøst gutta tar smitteverntiltakene, og da må jeg si at de er bedre enn alle andre, sier Stöckl.

HOPPHOTELLET: Her bor hopplandslaget, som nå er preget av koronasmitte. Foto: Frode Søreide / NRK

Granerud har hatt en drømmesesong, der han vant 11 verdenscuprenn. Det er tangering av den norske rekorden til Roar Ljøkelsøy.

Før denne sesongen hadde han ingen seire i verdenscupen, så han har vært en stor overraskelse.

Norge har ikke vunnet gull i storbakken på 26 år, og Granerud var nok Norges største håp til å endre på den statistikken.

Halvor Egner Granerud var den store favoritten under normalbakkekonkurransen tidligere i VM. Der endte han på fjerdeplass etter et svært skuffende førstehopp.

I den blandede lagkonkurransen var han på det norske laget som tok sølv.