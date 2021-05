Trekker seg fra verv etter kongepokalbråket: – Synes ikke det er riktig

– Det stemmer at jeg har gitt beskjed om at jeg ikke ønsker å sitte i juryen i framtida. Det jeg ser er at det i min rolle er krevende å vurdere utøvere jeg har tette relasjoner til opp mot hverandre, sier Slokvik til NRK.

Årlig deles kongepokalene i friidrett ut til beste NM-prestasjon for hvert kjønn. Utgangspunktet for tildelingen er en internasjonal poengtabell. Det er imidlertid omstridt hvorvidt ulike øvelser vektes riktig mot hverandre i denne tabellen.

Derfor gjøres det også en skjønnsmessig vurdering av en jury bestående av tre personer. Juryen utpekes årlig av styret i Norges Friidrettsforbund, men har tradisjonelt bestått av friidrettspresidenten, lederen i rekord- og statistikkutvalget og sportssjefen.

Skjønnsmessige vurderinger gir rom for diskusjoner, og sjelden har det vært større diskusjoner rundt kongepokalen enn under fjorårets NM i Bergen.

TOK POKALEN: Amalie Iuel og Jakob Ingebrigtsen leverte de beste prestasjonene i NM i fjor, mente juryen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Stor uenighet

Amalie Iuel og Jakob Ingebrigtsen ble til slutt utropt som vinnere. Det til tross for at Karsten Warholm scoret bedre enn Ingebrigtsen på den nevnte poengtabellen. Faktisk var Hedda Hynne ifølge tabellen nærmer Iuel enn det Ingebrigtsen var Warholm.

– Nå vet jeg ikke om jeg er helt enig i juryens avgjørelse i dag. Jeg synes Karsten leverte et enormt sterkt løp, sa Iuel, som altså mente treningskompis Warholm også burde fått pokal.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er litt skuffa, sa Warholm.

– Jeg følte vel kanskje at det hadde vært mer fortjent da jeg som 16-åring gjorde mitt livs NM, men det er ikke opp til meg å bestemme, sa Ingebrigtsen.

– De har åpenbart brukt ulikt skjønn, ettersom både Hedda og Jakob gjorde sololøp på mellomdistanse, påpekte Hynne-trener Erik Sakshaug.

– Fryktelig vanskelig

Midt oppi dette satt altså Erlend Slokvik, som i kraft av å være sportssjef har, og må ha, en tett relasjon til hver enkelt av disse kandidatene.

– Når man legger ulike prinsipper til grunn for de to pokalene i samme mesterskap, blir det lett å angripe. Da blir det fryktelig vanskelig. Og derfor synes jeg ikke det er riktig at sportssjefen sitter i en sånn komité, sier Slokvik, som forteller at han fikk mange reaksjoner i etterkant av kongepokaltildelingen i fjor.

MÅTTE SVARE: Friidrettspresident Kjetil Tømmernes var den som måtte gjøre rede for juryens beslutning under NM i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er klart jeg fikk spørsmål Det er mye engasjement rundt det. Det er en stor sirkel som engasjerer seg, ikke nødvendigvis først og fremst utøverne selv, sier Slokvik.

– Jeg har snakket med Erlend om dette, og har forståelse for at han opplever han opplever det vanskelig. Derfor er jeg også enig med ham i at sportssjefen ikke bør sitte i juryen, sier friidrettspresident Kjetil Tømmernes til NRK.

Tømmernes går imidlertid av som president på friidrettstinget denne helga, og understreker at det er det nye styret som oppnevner komiteen som skal dele ut kongepokalen under NM i Kristiansand i september.

– Men jeg har respekt for, og støtter, Erlend i denne saken, sier han.