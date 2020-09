Det har de siste årene vært store diskusjoner og sterke meninger om tildelingen av kongepokalene i friidrett. 2020 ble intet unntak.

Juryen har en poengtabell å forholde seg, men skal i tillegg benytte skjønn for å avgjøre hva som er NMs beste prestasjon.

På herresiden scoret Karsten Warholm 31 poeng mer enn Jakob Ingebrigtsen på tabellen, men pokalen gikk likevel til Jakob Ingebrigtsen.

20-åringen ble dermed den første siden 1963 som fikk kongepokalen basert på resultatet fra en 1500 meter for menn, hvilket belyser problemstillingen som har vært debattert de siste årene: Gir tabellen for dårlig uttelling for mellom- og langdistanseløpere?

På kvinnesiden scoret Amalie Iuel ni poeng mer enn Hedda Hynne på denne poengtabellen. Iuel fikk kongepokalen.

– Det betyr veldig mye. Jeg har jaktet på den lenge, men ikke helt nådd opp. Det var gøy å ta den i dag, sier hun til NRK.

Warholm innrømmer skuffelse

Samtidig uttrykker Iuel forundring over at det var Jakob Ingebrigtsen, og ikke hennes egen treningskamerat Karsten Warholm, som ble ropt opp på premiepallen.

– Nå vet jeg ikke om jeg er helt enig i juryens avgjørelse i dag. Jeg synes Karsten leverte et enormt sterkt løp. Jeg synes det blir dårlig gjort å sammenligne prestasjonen hans her med tidligere prestasjoner han har hatt i år, sier hun

Ser man på tidligere prestasjoner i år, har Warholm levert tidenes sesong på 400 meter hekk, mens Jakob Ingebrigtsen har satt europarekord på 1500 og 2000 meter.

GULLDUO: Treningskompisene Karsten Warholm og Amalie Iuel tok begge NM-gull på 400 meter hekk, men bare Iuel fikk kongepokal. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

– Det var sure forhold her i dag og jeg synes han var en sterk kandidat til å få den, men man må bare respektere at komiteen har en litt annen virkelighetsoppfatning enn oss, sier Amalie Iuel.

Karsten Warholm hadde fått kongepokalen de fem foregående årene, og innrømmer at han hadde sett på tabellen før start. Der scoret han altså høyest.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er litt skuffa. Samtidig mener jeg at Jakob, som er en fantastisk idrettsutøver, viste et veldig sterkt løp i går, sier Warholm, og påpeker at Ingebrigtsen tok to gull i løpet av helga (800 og 1500 meter).

Ingebrigtsen: – Ikke opp til meg

Før vinnerne ble utropt, uttrykte Ingebrigtsen overfor NRK at han ikke hadde den helt store troen på å bli pokalvinneren. Etter å ha mottatt sin første kongepokal, er han fortsatt litt overrasket.

– Jeg vet jo ikke helt hva som er begrunnelsen, men jeg må konstaterer at det er en ære at folk mener jeg har fortjent dette mer enn sånne som Karsten, som er dobbel verdensmester. Det er ikke lett å sammenligne seg med sånne folk, sier Ingebrigtsen til NRK.

Samtidig erkjenner han at han har følt seg som en enda sterkere kandidat før, men uten å få pokalen.

– Jeg følte vel kanskje at det hadde vært mer fortjent da jeg som 16-åring gjorde mitt livs NM, men det er ikke opp til meg å bestemme, fastslår han.

Omvendt vurdering

Mens juryen altså brukte skjønn for å kåre Ingebrigtsen til pokalvinner, ble ikke samme vurdering gjort på kvinnesiden.

– Det er krevende på 800 meter å løpe fort nok, men jeg har ikke tenkt så mye på det, sier Hedda Hynne selv.

Trener og samboer Erik Sakshaug erkjenner imidlertid at han stusser på at juryen gjør såpass ulike vurderinger i tilsynelatende like situasjoner.

– De har åpenbart brukt ulikt skjønn, ettersom både Hedda og Jakob gjorde sololøp på mellomdistanse. Vi visste det det ville bli tøft med kongepokal med det programmet Hedda har hatt de siste ukene. Hun har løpt fire løp på seks dager, hvor hun blant annet har satt årsbeste i verden og tatt en andreplass i Diamond League, påpeker Sakshaug.

Regner med kritikk

Friidrettspresident Kjetil Tømmernes, som var en av tre i juryen, erkjenner at det var en vanskelig avgjørelse.

– I kongepokalkomiteen blir det alltid vurdert en totalitet rundt prestasjonen, og det var mange prestasjoner vi hadde oppe. Man har poengtabellen, men skulle man bare gått ut fra den, hadde man ikke trengt noen komiteen, sier Tømmernes, som dermed bekrefter at det ble brukt skjønn.

– Regner du med noen sinte telefoner?

– Det gjør jeg, men det er jo herlig. Nå er det spenning rundt kongepokalen, og det er viktig at vi bevarer prestisjen det er å få en kongepokal. Det sies jo i kriteriene at det skal være den høyeste utmerkelsen i mesterskapet, og det må vi ivareta, vi som har ansvar for å dele ut Hans Majestet Kongens pokal, sier friidrettspresidenten.