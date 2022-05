Spinnvilt drama da City sikret ligatittelen med utrolig snuoperasjon

Det er nok mange supportere som trenger tid til å få igjen pusten etter dette fyrverkeriet av en serierunde.

Kun ett poeng skilte tabelleder Manchester City og Liverpool før siste kamp, og med 14 minutter igjen var det bare målforskjellen som skilte lagene.

Det sørget nemlig Aston Villa for. Høyreback Matty Cash rystet de lyseblå drøyt ti minutter før pause.

BETENKT: Manchester City-manager Pep Guardiola fikk en bekymringsfull kveld på jobb. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ikke nok med det: Tidligere Liverpool-spiller Phillipe Coutinho sørget for 2-0 etter 69 minutters spill. Samtidig hadde Liverpool slått tilbake etter at Wolverhampton tok ledelsen på Anfield.

Utrolig snuoperasjon

Dermed ledet City kun på målforskjell, og med et forventet Liverpool-mål på trappene, trengte Pep Guardiolas menn tre mål for å være sikret seriegullet.

Det skulle også komme i løpet av fem magiske minutter sett med lyseblå øyne: Ilkay Gündogan, Rodri og Gündogan igjen sørget for at 0-2 ble til 3-2 fra det 76. til det 81. minutt.

Da hjalp det lite for Liverpool at Mohamed Salah og Andrew Robertson sikret 3-1 til de røde på Anfield:

LIVERPOOL-SEIER: Wolves sørget for en sjokkstart på Anfield, men så slo vertene tilbake. Du trenger javascript for å se video. LIVERPOOL-SEIER: Wolves sørget for en sjokkstart på Anfield, men så slo vertene tilbake.

Manchester City tok dermed sin fjerde Premier League-tittel på de fem siste sesongene – og sitt åttende totalt.

– For et lag. For en sesong. For en standard på fotball vi har vært vitne til, kommenterer BBC-ekspert og tidligere storscorer Alan Shearer.

Hjemmesupporterne var naturlig nok euforiske da sluttsignalet gikk. Mange spurtet rett ut på banen, og det tok ikke lang tid før hele gressteppet var fylt av supportere.

Det var såpass mange som klatret opp på målet at stengene og tverrliggeren ga etter:

STORMET BANEN: Slik så det ut da Manchester City sikret ligatittelen foran egne supportere. Foto: Martin Rickett / AP

Slik endte Premier League

Liverpool var hele 14 poeng bak Manchester City på tabellen midtveis i januar, men med fantastisk form gjorde de gullkampen spennende helt inn.

Det var spenning også i bunn av ligaen søndag kveld. Burnley hadde et solid overtak kontra Leeds i nedrykkskampen, men sistnevnte unnslapp nedrykk i siste runde.

Newcastle vant nemlig 2-1 på Turf Moor samtidig som Leeds slo Brentford 2-1 på bortebane.

Samtidig sikret Tottenham 4.-plass og den siste mesterligaplassen med 5-0-seier borte mot Norwich. Arsenal og målscorer Martin Ødegaard gjorde jobben med 5-1 hjemme mot Everton, men havnet altså to poeng bak erkerivalene: