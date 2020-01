Det kom frem på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.

Der ble det opplyst at Carlsen blir selskapets «globale ambassadør» og et ansikt utad for Unibet de neste to årene, altså 2020 og 2021.

Det ble ikke sagt noe om den økonomiske verdien av avtalen.

– Vi holder det for oss selv, foreløpig, sier Carlsen til NRK.

Omstridt avtale

Magnus Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, har allerede inngått en egen sponsoravtale med Kindred, som eier Unibet. Den avtalen ga klubben 4 millioner kroner over to år.

Samarbeidet med spillselskapet har vært omstridt i Sjakk-Norge.

Avtalen ble inngått etter at Carlsen i fjor sommer ikke fikk gjennomslag for at Norges Sjakkforbund skulle inngå en lignende avtale med det internasjonale spillselskapet.

– Jeg antar at mange av de som ikke var enige med meg da, ikke er enige med meg nå. Men det respekterer jeg, sier han til NRK.

– Når det gjelder kritikk er ikke det noe jeg er spesielt redd for. Det er heller ikke noe som har stoppet meg før. Det vil heller ikke stoppe meg i fremtiden.

– Men hva med ansvarligheten ved det å inngå et samarbeid med et spillselskap?

– Det er heller ikke sånn at spillselskap betyr at ting blir verre for de som sliter med spillavhengighet. Jeg og Kindred Unibet mener at ting vil bli bedre for spillavhengige med en lisensmodell, som vi begge er for.

– Vil følge norsk lov

– Vi deler mange av de samme oppfatningene når det gjelder spill, sa Magnus Carlsen videre under pressekonferansen.

– Selvfølgelig var det vurderinger å ta, med tanke på at jeg har andre partnere også. Men til syvende og sist er vi veldig glad for hvordan dette har endt. Jeg håper at folk vil dele vår glede over dette samarbeidet, kommenterte Carlsen, som understreker at han ikke vil bryte norsk lov og markedsføre Unibet i Norge.

– Dette er en internasjonal avtale og vi vil følge norsk lov.

Peter Alling i Unibet-eieren Kindred Group presiserer også i en pressemelding at sponsoravtalen «ikke vil krenke det norske forbudet mot spillreklame og logoeksponering av spillvaremerker».