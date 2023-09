Spillprodusent tordner mot Hegerberg-hets: – Avskyelig og fullstendig uakseptabelt

Spillprodusenten EA Sports jobber med å identifisere personen som rettet kraftig hets mot Ada Hegerberg knyttet til dataspillet EA Sports FC 24.

Det var mandag at Lyon-stjernen Hegerberg rykket ut og dokumenterte at hun hadde blitt utsatt for en stygg melding på nett i kjølvannet av lanseringen av den siste utgaven av dataspillet EA Sports FC 24.

Den norske fotballstjernen delte en lydmelding med sine følgere på Instagram. Avsenderen kommer med en svært lite hyggelig karakteristikk av Lyon-stjernen.

Bakgrunnen er at Hegerbergs karakter på det ferske dataspillet EA Sports FC 24 inneholder en teknisk feil og er vanskelig å kontrollere.

«Hetsen Ada Hegerberg har mottatt er avskyelig og fullstendig uakseptabel. Vi har kontaktet Ada direkte for å tilby vår støtte», skriver spillprodusent EA til NTB.

«EA har nulltoleranse for kjønnsdiskriminering, kvinnehat eller hat i enhver form, og mener at å være en del av et gamingmiljø skal være en positiv, rettferdig og trygg opplevelse for alle. Våre retningslinjer for positiv spilling viser tydelig at vi ikke godtar denne typen oppførsel fra spillere på våre plattformer», heter det videre.

I meldingen Hegerberg delte på Instagram omtales hun blant annet som «hore».

– Dette går litt for langt, gjør det ikke? skrev Lyon-spissen selv under bildet.

EA Sports FC 24 er den ferskeste versjonen av de tidligere Fifa-spillene. Årets utgave har fått nytt navn.