Sperrer opp øynene etter totaldominans: – Prøver å sende noen lange blikk

– Helhetlig var det jo en katastrofe. Det er en blytung start på sesongen, sier Halvor Egner Granerud til NRK.

Slik beskrev fjorårets verdenscupvinner de norske prestasjonene lørdag. I årets første renn endte han på 16. plass, og ble med det beste nordmann.

Ifølge Bakglatt i nedoverbakke, Facebook-siden til Viaplay-kommentator Petter Tenstad, er det den svakeste norske topplasseringen i et verdenscuprenn for herrer siden Willingen i 2013/14-sesongen.

Blant topp 15 i lørdagens renn var det hele tolv utøvere fra Tyskland og Østerrike. Blant de fem beste var det bare østerrikere og tyskere.

Søndag var det fire tyskere og fire østerrikere blant topp ti, og østerrikske Stefan Kraft stakk av med seieren. Granerud ble beste norske på en del 10. plass.

– Er ikke det litt sus? Nei da, det er fair play. Det er solid. De er foran resten både teknisk og utstyrsmessig, sier Granerud til NRK om den tysk-østerrikske dominansen.

Vinner Østerrikes Stefan Kraft, sentrum feirer på pallen med andreplasserte Østerrikes Han Horl, til venstre, og tredjeplasserte Tysklands Andreas Wellinger Foto: AP

– Hvor mye tror du de nye reglene har å si for at de hopper som de gjør her?

– Det tror jeg har veldig mye å si. Såpass mye skihopping begynner jeg å ha kontroll på nå, at hvis det er et helt lag som hopper veldig mye bedre enn resten, så er det stort sett at de har funnet ut av noe lurt, sier Granerud og legger til:

– Jeg prøvde å sende noen lange blikk opp i «exit-gaten» der, men det er det samme. Det er ikke noe umiddelbart jeg har sett som ser veldig annerledes ut. Og det irriterer meg.

33 år gamle Pius Paschke fra Tyskland var en av dem som overrasket. Han kom på andreplass, og tok med det sin første pallplass i karrieren.

– Jeg kan bare snakke for meg selv og si at de nye reglene er bra for meg, sier Paschke til NRK.

NRKs hoppekspert: – For tidlig å konkludere

Regelendringene før sesongen handler blant annet om:

Tidligere ble vekten til utøverne målt med hoppdressen på. Nå skal de veies uten klær.

Tidligere ble høyden til utøverne målt manuelt. Nå skal de måles i en 3D-skanner.

Utstyrssjef for nordmennene, Magnus Brevig, forklarer at utøverne i 3D-skannen står i underbuksen, mens de spinner rundt med litt avstand mellom beina.

Magnus Brevig (til høyre) sammen med trener Alexander Stöckl på trenertribunen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Da får du opp en avatar, og så setter kontrolløren manuelt et punkt som maskinen regner ut avstanden fra og ned til bakken. Det blir da skrittmålet ditt, sier Brevig til NRK.

Disse målingene er viktige fordi de avgjør størrelsen på utstyret som kan brukes, både ski og dress.

– Si at du får 80 centimeter i skrittmål. Da må du ha dressen på toppen av skrittmåleren på 83. Det at du må ha tre over på toppen er nytt, mens beinlengden skal være lik skrittmålet ditt, sier Brevig.

– Man trenger flere helger før man konkluderer med at de nye reglene har noe å si for utslaget. Tyskerne og østerrikerne hadde stang inn denne helga, men jeg tror man vil se endringer allerede neste helg med tanke på hvem som er dominerende.

Det sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen, som sammenligner det hele med en Formel 1-sjåfør som bytter bil.

– En Formel 1-fører trenger også tid til å lære seg den nye bilen og få den til å fungere som man vil. Det gjelder også hopperne. De nye reglene endrer bæreflaten og måten man treffer luften i svevet. Da må man endre teknikken så det samsvarer med utstyret du har.

Tidligere verdensrekordholder Johan Remen Evensen. Foto: NTB

Han synes det er gøy at de mindre nasjonene, med mindre ressurser og støtteapparat, kan hevde seg bedre med de nye endringene.

– Likevel har østerrikerne vært gode lenge, mens Tyskland alltid er å regne med i toppen, på tross av en svak fjorårssesong, sier Evensen.

Kraft: – Vanlig å følge med

Regelendringene ble lagt frem på et FIS-møte i våres.

Sportssjef på hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, mener at det norske laget også skal være konkurransedyktige denne sesongen.

– Hvis de gjorde en god jobb da og fikk ting til å bli litt bedre for dem, og de har fått gode resultater allerede nå, så er det bare å ta av seg hatten og ha respekt for måten de jobber på. Så får vi prøve å bare bli enda litt bedre, understreker han.

Sportssjef Clas Brede Bråthen lot seg imponere av konkurrentenes hopping. Foto: NTB

Vinneren både lørdag og søndag, Stefan Kraft, forteller at det er vanlig å studere utstyret til de beste.

– I fjor så vi mye på Halvor og det han drev med. Man ser opp til de beste nasjonene og følger med på hva de gjør. Det er vanlig. Jeg gjør ikke noe spesielt, tror jeg. Jeg er i godt humør og dette er en av mine favorittbakker. Jeg er veldig fornøyd med starten, sier Kraft til NRK.

– Vi må titte litt

– De har funnet på noe. Tyskland var en liten tur på Lillehammer og da så det ikke så bra ut som det gjør nå. Det skal jeg ærlig innrømme. Det hadde vært interessant å prøve å finne ut av hva de har funnet ut av, sier Tande til NRK.

Daniel Andre Tande er klar på at det norske laget har masse å gå på før verdenscupen på Lillehammer neste helg. Foto: NTB

Alexander Stöckl var tydelig skuffet etter lørdagens renn, og varsler grep.

– Vi må se på hva det er. Om det er noe på dress eller på ski eller binding. Vi kommer til å ta noen bilder og analysere TV-sendingen for å finne ut hva det egentlig er. Men det er en kombinasjon, for du ser at den gjengen hopper veldig bra teknisk på ski, sier han til NRK.

Granerud mener Norge kom en smule nærmere tyskerne og østerrikerne bare fra lørdag til søndag.

– Vi har et støtteapparat som er superdedikerte og jobber på som bare søren. Det føltes bedre både teknisk og utstyrsmessig for min egen del i dag, også håper jeg det fortsetter, sa Granerud til NRK etter rennet søndag.

Svak norsk hopping

Spesielt for Johann André Forfang ble det en frustrerende helg. Han ble nummer fem og én i kvalifiseringene til de to rennene, men endte med en 33. plass på lørdag og 26. plass på søndag i selve rennene.

Johann André Forfang fikk det ikke til å stemme i helgens renn. Foto: NTB

Forfang sier han har hoppet sine «livs beste hopp» de siste dagene med det nye regelverket.

– Så det er ikke derfor det ikke sitter for min del. Det er utrolig vanskelig å finne ut hva som skjer. Jeg har ikke noe umiddelbar oppskrift på å rette det opp, så det er utrolig frustrerende, sier han til NRK.

Denne uken skal hopperne til Lillehammer. Du kan se kvalifiseringene og rennene for både kvinner og menn på NRK.