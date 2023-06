– Vi såg at det gjekk i feil retning, så vi måtte handle for å få det på rett spor. Vår frykt var at dei skulle bli for tynne dersom vi heldt fram. Så vi trong eit system som ikkje kan lurast.

Slik forklarer utstyrskontrolløren i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), Christian Kathol, kvifor metodane for å måle hopparanes vekt og høgde nå endres på følgjande måte:

Tidlegare blei vekta til utøvarane måla med hoppdressen på. Nå skal dei vegast utan klede.

Tidlegare blei høgda utøvaranes måla manuelt. Nå skal dei målast i ein 3D-skannar.

FEIL RETNING: Utstyrskontrollør i FIS, Christian Kathol, fortel om bakgrunnen for endringane. Foto: FIS

Disse målingane er viktige fordi dei avgjer størrelsen på utstyret som kan brukast, både ski og dress. I tillegg brukast målingane til å avgjere om hopparane er på riktig eller feil side av BMI-grensene.

Maren Lundby fortel at dei norske landslagsutøvarane fram til no har førebudd seg godt til dei offisielle målingane, for å utnytte systemet til sin fordel.

– Da gjeld det å krøke seg saman. I fjor låg vi på golvet, så det handla om å få krøka ryggen og gjort seg så kort som mogeleg, utan at det ser rart ut. Viss ein øver mykje, så er det mogeleg å få til det, konstaterer tidenes beste hoppkvinne.

Påverkar skilengde og hoppdress

For at ei utøver skal kunne ha maksimal skilengde, må vedkommande ha ei kroppsmasseindeks (BMI) på minimum 21. Har hopparane lågare BMI, må de også hoppe på kortare ski – som betyr ei mindre bereflate i svevet.

Denne regelen blei i sin tid innført for å stoppe ei utvikling i retning sjukeleg tynne utøvarar i hopp, ettersom lav vekt også er ei fordel for den som skal fly gjennom lufta utan vengjer eller motor. At hopparane nå skal vegast utan hoppdress, betyr at de må opp i reell kroppsvekt for å ha same BMI som tidlegare.

Høgdemålinga er viktig av to grunner. Jo lågare du er, jo færre centimeter får du å fordele kiloa dine på i BMI-målinga. Er du 180 cm høy, må du vere 68 kg for å ha ei BMI på 21. Blir du målt til 178 cm, held det med knapt 67 kg for å behalde maksimal skilengde.

Høyden avgjer dessutan kor stor dress hopparane kan ha, og det er differansen mellom den totale kroppshøgda og høgda frå midja og ned (skrittmålet) som er avgjerande. Enkelt sagt er kortest moglege bein og lengst mogeleg rygg er det som gir størst mogeleg dress, noko som har vist seg ekstremt viktig for evna til fly.

LEVANDE FLY: Ski, dress og vekt er faktorar som spelar ei rolle når Halvor Egner Granerud stuper mot 250 meter. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Gjorde seg lågare

Fram til nå har hopparanes høgde blitt målt manuelt, i liggjande posisjon. Av minst to årsaker er det altså ei fordel å bli målt så lav som mogeleg. Når høgda frå midja og opp skal målast, er det derimot ei fordel av avstanden frå setet og opp til topplokket er størst mogeleg.

Det er disse målingane Kathol og FIS meiner at hopparane har prøvd å manipulere til sin fordel.

– Vi innfører ein 3D-skannar, for vi oppdaga sist sesong at hopparane kunne klare å gjere seg lågare, at dei «mista» nokre centimeter, seier kontrolløren til NRK.

– Det kan vere litt farleg, med tanke på BMI. For dersom dei er kortare, kan dei vege mindre. Vi såg at det gjekk i feil retning, så vi måtte handle for å få det på rett spor. Vår frykt var at dei skulle bli for tynne dersom vi heldt fram, fortel Kathol.

VM-SØLV: Etter å ha jobba seg tilbake krona Maren Lundby førre vinter med VM-sølv i Planica. Foto: Heiko Junge / NTB

Øver

Dei største hoppstjerne i Noreg dei siste åra, Maren Lundby og Halvor Egner Granerud, bekreftar at FIS har rett.

– Eg opplever eigentleg at for kvar målemetode som vi har hatt, så er det slik at utøvarane prøver å skaffe seg det beste utgangspunktet dei kan, for å få best mogeleg mål. Slik det var i fjor, så var det på eit vis mogeleg å manipulere kroppslengda, for å få et lågt skrittmål. Altså meir senk på dressen, seier Lundby til NRK.

– Det er klart vi er bevisst på det, bekreftar Granerud.

Lundby meiner at høgdetriksinga er essensiell.

– Det er veldig viktig, for å få gode mål og ei bra «setup». Det er noko vi øver på, slår ho fast.

– Er det eit etisk problem å trikse seg til/ jukse seg til ei annan kroppslengde enn man har?

– Eg vil ikkje seie det. Det er slik at dei setter reglene, så er det vår oppgåve å finne det som funkar best. Det er ikkje ulovleg å øve på desse tinga. Alle, både vi og alle dei andre landslaga frå andre nasjonar, øver på dette og ønsker sjølvsagt å få det beste. Det blir på ei måte ei slags konkurranse i det òg. Eg vil si at det har blitt ein del av sporten, seier Lundby.

– Ser dykk på dette som juks?

– Nei, vi ser på dette på same måte som vi jobbar med å optimalisere fysikken og teknikken. Så må vi og optimalisere utstyret og dei måla vi får. Om vi ikkje gjer det, har vi på ei måte ingenting å stille opp med. Det handlar om å vere godt førebudd, og gjere det som dei andre gjør.

Evensen: – Blei strekt i alle ledd

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er samd med Lundby, og ser ingen etiske problem med å gjere det kontrollør Kathol kallar «å lure systemet».

STRAKK SEG: Johan Remen Evensen fekk hjelp av fysioterapeuten til å strekke seg et par centimeter ekstra. Foto: NTB

– Nei, eg ser på det som et regelverk man må prøve å utnytte til sin fordel, noko man har gjort i alle år i all toppidrett. Eg ser ikkje på som etisk betenkeleg, seier Evensen.

Den tidlegare verdsrekordhaldaren i skiflyging bekreftar at både han og resten av laget også i hans tid var bevisst på høgdemåling. Den gongen var ikkje BMI ei faktor. I staden handla det om å vere høgast mogeleg for å kunne ha lengst mogeleg ski.

– Vi trudde det var viktig å ha så lange ski som mogeleg. Fekk du éin centimeter lenger kropp, fekk du 2,5 centimeter lenger ski. Så vi blei omtrent løfta ut av senga og strekt i alle ledd på fysiobenken for å bli så høge som mogeleg. Eg blei målt til 180 på ei av disse målingane, sjølv om eg eigentleg var 178, seier Evensen.

Komprimerast av styrketrening

Han kjenner til at det òg er andre metodar enn å krøke seg saman som brukast for å bli kortare.

– For det første er du ofte 1–2 cm høgare når du står opp om morgonen enn når du legg deg om kvelden. Og trener du hard styrke, komprimerer du alle ledd og blir lågare, forklarer han.

– Så når utøvarane veit at dei skal målast, legg dei nok ei plan for å vere så låge som mogeleg. Er det på morgonen, kan dei stå opp midt på natta og køyre ei styrkeøkt, seier den erfarne hoppekspert.

POSITIV: Landslagssjef Christian Meyer er positiv til dei nye metodane. Foto: Terje Haugnes / NRK

Maren Lundby er uansett positiv til dei nye målemetodane, særleg at dressen ikkje lenger skal telje på vekta.

– Sett frå mi side, som har hatt litt utfordringar med å kome ned i matchvekt, så er det ei bra endring. Frå i år så skal vi vegast utan dress, noko som vil seie at vi må opp 1,5 kilo i vekt. Det er ein stor auke vil eg seie, fortel Lundby.

Også kvinnenes landslagstrenar Christian Meyer er glad for det.

– Det går forhåpentlegvis i den retninga ein har ønskt. Det kjem til å gå opp for dei aller fleste. Det er hovudbodskapen, som vi synest er bra, seier Meyer til NRK.