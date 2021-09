Spår kollisjoner og styr på «jalla»-bane

– Det var jo dritbratt. Det er en veldig spesiell og stor bane, som ikke er flat.

Tirsdag ettermiddag fikk Karoline Bjerkeli Grøvdal meg seg løpetrener Gjert Ingebrigtsen ned til sentrum av Zürich for å teste den spesielle banen som er lagt til Diamond League-finalens 5000-metere onsdag ettermiddag.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Det er ekstremt bratt inn i den kurven. Det er nesten en 90 grader sving, peker Gjert Ingebrigtsen.

– Det så ikke slik ut på oversiktskartet, at svingen var så krapp. Du må løpe litt ut og gjøre en Formel 1-type-sving, hvis ikke blir det «jækli» krapt. Hvis folk kommer fra utsiden og inn, så blir det kollisjoner i svingen og det blir mye styr, fortsetter han.

KRAPP SVING: De to svingene er hevet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Mer «jalla»

For banen er 560 meter lang og svingene er dosert og hevet med treverk, og minner noe om en innendørsbane.

Det jobbes fortsatt iherdig med å legge ferdig Conica-dekket på Sechseläutenplatz da Grøvdal og Ingebrigtsen inspiserer.

– Dekket virker kanskje litt mer «jalla» enn jeg hadde sett for meg, men det kan hende de kommer til å feste skjøtene litt bedre, så det blir jo morsomt også, mener Grøvdal.

ILLUSTRASJON: Dette er bildet av hvordan arrangøren har planlagt stadion midt i Zürich sentrum. Foto: Weltklasse Zürich

Glad sønnen ikke stiller

Jakob Ingebrigtsen står på startlista for distansen, men har bestemt seg for kun å løpe 1500-meteren torsdag. Den går på friidrettsstadion i Zürich.

– Jeg er i hvert fall glad for at han droppet 5000 meter her, for hvis ikke så er det ikke sikkert han kunne møtt opp dagen etter til 1500 meter. Men jeg tror ikke det kommer til å gå fort, kanskje bare siste 1000 meter. Det er en bane for de små, lette, kjappe, mener Gjert Ingebrigtsen.

LÅNT TRENER: Karoline Bjerkeli Grøvdal reiste til Zürich uten sin vanlige trener og fikk med Gjert Ingebrigtsen på baneinspeksjon. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Frykter du han kunne skadet seg?

– Det er bare å se på svingen så kan du tenke deg. De afrikanerne hadde jo føket veggimellom hvis han kom borti dem i svingen der borte, de hadde føket som fluer, svarer han.

– De må jo polstre noen av de stolpene her, legger Grøvdal til.

Spår trekkspill-løping

Hun løp inn til personlig rekord på 5000 meter i Brussel forrige fredag. 31-åringen var nummer 12 sammenlagt på 3- og 5000 meter i Diamond League, men fikk en av de ti finaleplassene da noen av konkurrentene trakk seg.

– Dette blir en ny opplevelse, med baneløp i et sentrum, med doserte svinger. Jeg er knapt nok vant til å springe innendørs, så dette blir nytt, erkjenner Grøvdal.

FIKK PLASS: Karoline Bjerkeli Grøvdal løper 5000 meter i Zürich onsdag, 5000 meter i NM på fredag og så en 1500 meter i Berlin søndag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Både hun og Ingebrigtsen føler seg sikre på at det ikke vil gå rekordraskt på spesialbanen. Eventuelle rekorder vil heller ikke bli offisielt godkjent.

– Jeg tror, som Karoline, at det blir mye start og stopp, og mye taktisk. Jeg tror det blir mye fart og mye trekkspill, så hvis du ikke følger med her. Enten må du ligge litt på avstand så du får springe jevnt, men jeg tror at når det blir litt oversiktlig, så vil man øke farten. Og når man går inn i vanskelige, tekniske partier, så blir det litt roligere igjen, spår trenerfaren.

– Jeg har ikke tenkt så mye på farten i morgen. Det blir et annet type løp. Jeg må bare være med så lenge jeg klarer og prøve å ha det gøy, fastslår Grøvdal.